"Ranger Day 2018" apresenta novidades da nova picape Ranger em Manaus

Manaus - A sensação de dirigir em uma estrada rural com a mesma tranquilidade de dirigir na área urbana é uma das melhores possíveis. Agora, imagine, dentro da cidade, dirigir com toda a aventura que a área rural proporciona?

Esta sensação pode ser experimentada no Ranger Day 2018, evento promovido pela concessionária América Ford, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento, que começou nesta quinta-feira (20), continua até domingo (23): na sexta-feira (21) e no sábado (22), o Ranger Day funciona entre 9h e 18h, e no domingo, de 9h a 13h.

A ideia, segundo o gerente de negócios da American Ford, Diego Freire, é mostrar aos novos clientes, por meio de um test-drive, tudo o que há de novo nos novos modelos do carro, fabricado na Argentina e sucesso no Brasil. "A Ranger é um modelo internacional, e desde que veio para o Brasil, adotou o slogan "Raça Forte". É um carro potente, com bastante força no motor", diz o gerente.

Durante o Ranger Day, todos os novos modelos da Ford Ranger estarão em promoção especial | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Preço

A Ford Ranger Limited chega ao valor de R$ 191.900. Durante o Ranger Day, no entanto, o modelo estará em promoção: R$ 159.900, com uma entrada de R$ 131.900 e mais 36 parcelas de R$ 1.165. Outros modelos, como a Ranger XLT Direct, estão sendo revendidos a R$ 118.990, com preço especial para pessoas jurídicas devidamente cadastradas junto à Suframa.

O modelo mais simples com cabine dupla do veículo, a Ranger 2.2 XLS, que também é 4x4 automática, está sendo vendido a R$ 96.990. Outro modelo, a Ranger XL, com cabine simples 4x4, pode ser vendido a R$ 82.847, também para pessoas jurídicas com habilitação junto à Suframa.

Carro dispõe do Controle Automático de Descidas (HDC) e do Assistente de Partida em Rampas (HLA) | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Especificações

O novo modelo não deixa a desejar: debaixo do capô, a Ford Ranger Limited 2018, o mais forte e mais potente da categoria, conta com motor 3.2 Duratorq, de 200 cavalos de potência. Movido a diesel, o carro consegue fazer 8 quilômetros por litro em área urbana, e 10,5 na área rural, além de dispor de freios ABS e tração 4x4, além de contar com a tração 4x4 reduzida e a tração 4x2.

Preparada para rodar tanto em estradas como na área urbana, a picape conta com rodas de liga leve aro 18 e pneu 265/60 R18. Três novas ferramentas integram o modelo: o Assistente de Frenagem em Emergência (EBA), que permite ao veículo frear com estabilidade depois de alta velocidade; o Assistente de Partida em Rampas (HLA), que "segura" o carro por três segundos em uma subida; e o Controle Automático em Descidas (HDC). Neste último, o próprio carro "se segura" na descida, bastando apenas ao piloto o controle do volante.

Picape é preparada para rodar tanto em estradas como na área urbana | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Conforto e luxo

Se por baixo do capô, a picape não deixa a desejar, o mesmo acontece na cabine de pilotagem. A Ranger Limited, que dispõe de cabine dupla, conta com vidros elétricos dianteiros e traseiros, além de ajuste de altura do volante e ar-condicionado digital, com controle individual de temperatura para cada passageiro.

Câmbio automático e direção elétrica são diferenciais da nova Ranger, que ainda tem computador de bordo, câmera de ré e câmera dianteira. Outra funcionalidade à disposição do usuário é a conectividade Bluetooth e o piloto automático adaptado, além de travas elétricas e travamento automático das portas. "A ideia é juntar toda a potência de motor da Ranger com o conforto e o luxo do nosso melhor modelo, que é o Fusion", explica Diego Freire.

