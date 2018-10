GAC Motor estreia no Paris Motor Show com lançamento do SUV GS5

PARIS, 2 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A GAC Motor, montadora líder do mercado chinês, lançou o novíssimo SUV GS5 no Paris Motor Show. Em sua primeira inserção no mercado europeu, a empresa apresenta um veículo premium com design sofisticado, alta potência, estilo futurista e excelentes recursos de segurança. O importante lançamento da marca na Europa também contou com a estreia local do carro-conceito Enverge.

A GAC Motor é uma jovem marca chinesa desenvolvida pelo GAC Group e que figura na 202ª posição na lista Fortune 500 Fundada há mais de dez anos, a GAC Motor construiu um sistema de fabricação de carros de nível internacional composto por uma rede global de pesquisa e desenvolvimento, produção industrial de excelência, uma cadeia de abastecimento global e uma estratégia de marketing que satisfaz normas internacionais e está enraizada na visão de marca global de alta qualidade da empresa.

A GAC Motor segue uma trajetória de desenvolvimento sustentável que prioriza a qualidade e a inovação no mercado de automóveis de ponta, obtendo a transformação de "fabricado na China" para "qualidade fabricada na China" e para "criado na China".

A montadora chinesa tornou-se líder no mercado nacional, com uma taxa de crescimento composta de 75% e planos de construir uma marca de nível mundial e uma empresa global. Graças ao rigoroso sistema de controle de qualidade, os veículos da GAC Motor têm o reconhecimento das organizações de maior reputação em todo o mundo.

Depois de dez anos de desenvolvimento, a GAC Motor estabeleceu um novo padrão de centros globais de pesquisa e desenvolvimento, parcerias globais de compras e redes globais de vendas. No último Initial Quality Study (IQS) realizado pela J.D Power na região da Ásia-Pacífico, a GAC Motor manteve-se como a marca chinesa com a melhor classificação pelo sexto ano consecutivo. O GS8 da GAC Motor lidera o ranking de qualidade do segmento de SUVs grandes e é um importante exemplo da alta qualidade industrial das marcas automotivas chinesas.

Atualmente, a GAC Motor conta com uma rede global de serviços e vendas em 15 países do Oriente Médio, Sudeste Asiático, Europa Oriental, África e Américas. A empresa foi reconhecida como a melhor marca automotiva da China em diversos mercados internacionais.

"Esta é a primeira participação da GAC Motor no Paris Motor Show, e esperamos nos comunicar e aprender com outras grandes marcas automotivas mundiais nessa plataforma incrível, como também apresentar a nossa marca para mais pessoas", conta Yu Jun, presidente da GAC Motor.

"A Europa tem uma importância muito especial para o desenvolvimento da GAC Motor. Hoje, estamos entusiasmados com o nosso retorno a Paris com o tema 'novas perspectivas, novas percepções' para iniciar uma nova jornada na Europa de forma oficial com o pé direito "

Desenvolvido nos centros de pesquisa e desenvolvimento da GAC Motor em Guangzhou, em Xangai e nos EUA, o novo SUV GS5 tem como público-alvo famílias e jovens motoristas da classe trabalhadora. O porte consistente do modelo é preparado para atender a diversas exigências. No quesito iluminação, o modelo conta com faróis lenticulares 100% LED com três cortes diamantados em lado único, além de luzes traseiras integradas potentes e feitas com partículas de lâmpadas LED 190, que criam uma experiência de iluminação tridimensional intensa. As laterais do veículo são adornadas com uma linha dinâmica que vai desde o teto até a traseira e integra as mudanças de luz e sombra na superfície curvilínea do modelo para alongar a carroceria.

Além de apresentar um aspecto estiloso, o GS5 vem equipado com a terceira geração de motores GDI 1.5T da GAC Motor e a mais moderna transmissão hidráulica automática de seis marchas da Aisin. Também conta com o mais novo e moderno chassi A+, que proporciona um controle ágil do volante e uma potência de freio típica de carro esportivo.

O célebre SUV GS4, o sofisticado SUV GS8, a primeira minivan GM8 e o sedã GA4 também marcaram presença no Paris Motor Show, sendo elogiados pelo público pela alta qualidade e pela tecnologia de conexão inteligente, o que comprova a força da indústria especializada da China e a determinação da GAC Motor de se tornar pioneira no setor automobilístico.

"A GAC Motor tem um modelo promissor e estará empenhada nele", revela Yu. "Queremos muito ver os veículos da GAC Motor nas ruas da Europa. Enfrentando os testes e desafios mais rigorosos de um mercado mais experiente, estamos confiantes de que nossas principais qualidades, tecnologia e capacidade de pesquisa e desenvolvimento, levarão a mais inovações e criarão uma vida de mobilidade satisfatória para consumidores do mundo todo."

Sobre a GAC Motor

Criada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO , LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do GAC Group e figura na 202ª posição da lista Global 500 da revista Fortune. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de altíssima qualidade. A GAC Motor é a melhor marca chinesa há cinco anos consecutivos no Initial Quality StudySM (IQS) da região da Ásia-Pacífico realizado pela J.D. Power. Tal posição demonstra uma estratégia focada em qualidade, desde a inovação em pesquisa e desenvolvimento até a fabricação, a cadeia de abastecimento, a venda e o pós-venda

