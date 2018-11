Gol, Celta e Classic estão entre carros seminovos mais vendidos do ano

Manaus - Os veículos Classic, Gol e Celta lideram o ranking dos automóveis seminovos mais procurados no comércio eletrônico em 2018.

Segundo levantamento da plataforma AutoAvaliar, utilizada atualmente em mais de 2,5 mil concessionárias de veículos e cerca de 30 mil revendedores multimarcas no Brasil, os três modelos tiveram a maior procura pelos lojistas brasileiros para alimentar o estoque e a oferta no varejo.



No ranking da AutoAvaliar com os dez mais procurados no comércio B2B, também aparecem na lista o Ford Ka, o Onix, e o Palio (veja abaixo lista completa).

O levantamento foi feito com base no volume de comercialização realizado na plataforma B2B da AutoAvaliar, onde as concessionárias anunciam seus veículos para repasse e os lojistas arrematam os modelos que lhe interessam, dentro de um sistema de pregão online.

De janeiro à setembro, as concessionárias repassaram, via no pregão online da AutoAvaliar, cerca de 81 mil veículos usados aos revendedores multimarcas no País.

O levantamento da AutoAvaliar mostra ainda que o custo médio com as transações de seminovos e usados também cresceu de um período para outro. De janeiro a setembro de 2018, a média foi de R$ 28,7 mil por automóvel, ante os R$ 26 mil verificados no exercício anterior.

Segundo JR Caporal, CEO da AutoAvaliar, o mercado de repasse de veículos pela internet é atualmente um dos mais promissores dentro do setor automobilístico. “O uso de uma plataforma B2B para comércio de veículos traz mais agilidade e garante sobretudo maior transparência no repasse de automóveis feito entre concessionárias e lojistas”, comenta Caporal.

Marca Modelo Ticket Médio CHEVROLET CLASSIC R$ 16669,53 VOLKSWAGEN GOL R$ 16845,32 CHEVROLET CELTA R$ 18956,05 FORD KA (modelo novo) R$ 26964,71 CHEVROLET ONIX R$ 30789,88 FIAT PALIO R$ 21840,56 FORD KA (modelo antigo) R$ 11754,99 VOLKSWAGEN FOX R$ 27475,15 FIAT UNO R$ 18880,70 NISSAN MARCH R$ 25519,48





