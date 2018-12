Com fábrica em Manaus, Harley-Davidson faz ofertas de motos

Manaus - Durante todo o mês de dezembro a Harley-Davidson do Brasil oferece condições especiais para a compra de motocicletas das famílias Sportster e Softail, com destaque para o pagamento da primeira parcela, que poderá ser realizado em 90 dias.



Representando a família Sportster, o destaque fica por conta da moto de entrada da marca no País, a Iron 883. Apresentando design agressivo, assento baixo e suspensão rebaixada, o modelo de perfil urbano tem como público-alvo os jovens adultos que não têm tempo a perder nas grandes cidades e não abrem mão de ter um estilo de vida único que só uma motocicleta Harley-Davidson proporciona.

Em dezembro, ela pode ser adquirida com 30% de entrada, saldo em 48 vezes e conta com a taxa de 0,99% ao mês, lembrando que a primeira parcela só será paga pelo cliente em 90 dias.

Harley-Davidson Fat Bob® com primeira parcela em 90 dias | Foto: Divulgação

Toda a renovada familía Softail (Street Bob, Fat Bob, Softail Slim, Fat Boy, Deluxe, Heritage Classic, Sport Glide, Breakout e FXDR 114) conta também com a condição especial de financiamento proporcionada pela Harley-Davidson ao longo de todo o mês dezembro: entrada de 30% do valor do modelo escolhido e saldo em 48 vezes, com taxa de 0,99% ao mês.

Criadas a partir do maior projeto de desenvolvimento de produto da história da companhia, as motocicletas Softail possuem um novo chassi de aço mais leve e mais rígido, construído para suportar o alto torque dos motores Milwaukee-Eight 107 e Milwaukee-Eight 114.

A linha 2018/19 da Harley-Davidson do Brasil está disponível para test ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País. Basta acessar o site https://harleydavidsonbr.secure.force.com/TestRide

e se inscrever para testar os novos modelos H-D, de acordo com a disponibilidade.

Para consultar a loja oficial Harley-Davidson mais próxima, basta acessar www.harley-davidson.com/br/pt/find-a-dealer.html.

Harley-Davidson oferece condições especiais de venda em dezembro | Foto: Divulgação

