Mora no Francisca Mendes? Agora tem academia ao ar livre na comunidade

Manaus - Construída em área de 135 metros quadrados, a 54ª Academia ao Ar Livre implantada pela Prefeitura de Manaus foi inaugurada na Praça Social do Conjunto Francisca Mendes, Cidade Nova, Zona Norte, na noite de segunda-feira (17). O espaço custou R$ 84 mil e foi possível a partir de uma emenda parlamentar, do então vereador Joãozinho Miranda.

No novo espaço público, a comunidade terá oportunidade de realizar práticas de esporte e lazer com o apoio sete equipamentos instalados - como roda de ombro, máquina de tríceps, torre de bicicleta, máquina de bíceps, barra alta, simulador de caminhada e máquina de remada, além de placas explicativas para orientações de uso. A estrutura também tem rampas de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs).

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos, diz que estão previstas mais 14 academias para entrega à população até o fim do ano. “A gestão do prefeito Arthur Neto tem esse olhar especial para o incentivo ao esporte e a qualidade de vida da população de Manaus. Já temos, pelo menos, processos adiantados para que 14 academias sejam entregues para a população de Manaus até o final deste ano”, salienta.

Aparelhos auxiliam e estimulam a comunidade à realização de atividades físicas. | Foto: Márcio James / Semcom

Para a funcionária pública Isaurina Mera, de 50 anos, é importante ter uma opção para a prática de atividades, de forma gratuita no bairro. "É muito importante ter uma academia dessas aqui onde a gente mora, nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma academia. Agradeço a gestão do prefeito Arthur Neto, que vem fazendo muito pela população", conta.

A nova academia do conjunto, de acordo com a microempresária, Silvéria Pinheiro, de 39 anos, irá ajudá-la manter a forma e a saúde. "Muito bom ter essa academia aqui. Agora vou poder complementar minhas caminhadas com atividades aqui na academia", finaliza.

