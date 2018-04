Aulão gratuito de Crossfit agita a zona Norte de Manaus

O shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, Zona Norte - promove nesta sexta-feira (20), um aulão aberto e gratuito de Crossfit para os clientes e o público em geral.

As aulas serão realizadas no 1º piso do shopping nos horários das 16h às 17h, de 17h às 18h e de 19h às 20h. O evento é destinado a todos os gêneros e faixas etárias.

“Faremos alguns treinos de alta intensidade que buscam uma capacidade atlética total, visando controlar o corpo em cima de nove capacidades como equilíbrio, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, potência, velocidade, flexibilidade, agilidade, coordenação e precisão, que pode ser executado por um grupo de pessoas independentemente da idade ou capacidade atlética, pois cada um terá seu ritmo e carregará a carga que conseguir”, explica o professor e treinador da modalidade Kennedy Macedo.