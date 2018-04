Kits promocionais para a Meia Maratona Sustentável só até o dia 30

Manaus - Quem pretende comprar os kits promocionais da 1ª Meia Maratona Sustentável de 21km e 6km do Centro de Ensino Técnico (Centec) precisa se apressar. A organização da corrida informa que as vendas desse lote terminam no próximo dia 30 de abril.

Os kits promocionais para a disputa, que acontece em junho, estão sendo vendidos pelo site. Os valores da inscrição para os percursos são de R$ 55 e R$ 85, respectivamente. A entrega dos kits, compostos por número de peito, camiseta de poliamida, squeezer, toalha de rosto, mochila, medalha e chip será realizada nos dias 21 e 22 de junho.

Uma das novidades da 1º Meia Maratona Sustentável do Centec é o desconto especial para grupos com 20 ou mais participantes. De acordo com a coordenadora do evento, Daniele Santos, os grupos interessados podem acessar o site e baixar a planilha para preenchimento dos dados da equipe e enviar para o e-mail meiamaratonasustentavel@centec-am.com.br

"Cada participante do grupo terá direito ao desconto de 10% no valor da inscrição. É importante lembrar que, as inscrições de todos os participantes do grupo devem ser feitas no mesmo dia e no mesmo horário para validar o desconto", esclarece Daniele.

Até o fim de abril, e durante todo o mês de maio, a coordenação do evento realizará blitz educativa, com dicas de cuidados ao meio ambiente, na faixa liberada do complexo turístico da Ponta Negra, Zona Oeste, além da pré-inscrição para a corrida. Na oportunidade, a academia Espaço Body Fitness, parceira do Centec, fará avaliações cintura/quadril e sorteios de avaliações de bioimpedância, para quem estiver interessado em saber a quantidade de água, gordura e massa magra que tem no corpo.

Sobre a corrida

A 1ª Meia Maratona Sustentável do Centec acontece no dia 24 de junho, a partir das 6h, em alusão às comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) nesse mês. A expectativa é que mais de 2 mil pessoas participem do evento. A largada será na entrada da Ponte jornalista Phelipe Daou, localizado na Zona Oeste de Manaus.

Haverá premiações para a categoria geral (masculino e feminino), deficientes (cadeirantes e visuais) e terceira idade. Menos de 18 anos só podem participar da corrida acompanhados dos pais.

Para o percurso de 6km, o retorno será na própria ponte Rio Negro, em 3km, e para o percurso de 21km o retorno será depois da central de abastecimento do Iranduba, em 10,5km. O regulamento completo da Meia Maratona Sustentável está disponível no site ticketagora.

