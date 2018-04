Vai para faixa liberada da Ponta Negra? Domingo terá horário especial

Faixa Liberada na Ponta Negra, em Manaus | Foto: Thiago Monteiro

Manaus - A Faixa Liberada da Ponta Negra, zona Oeste, será realizada em horário especial neste domingo (29). Fechada, geralmente, das 6h às 12h, a via que se estende por todo o complexo turístico ficará liberada até às 17h para a população realizar atividades de esporte e lazer.



A medida foi adotada após os organizadores da Corrida Contra a Corrupção, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) solicitarem apoio para que a via fosse fechada até o horário da corrida, prevista para ser iniciada às 17h.

O subsecretário de Esporte e Lazer da Semjel, Elvys Damasceno disse que decidiu pela liberação, tendo em vista o feriado prolongado. “Vamos ter esse feriado prolongado que será esticado até a próxima terça-feira e como vamos ter essa corrida no domingo, a faixa ficará liberada até mais tarde para a população se divertir. Com a via interditada para o tráfego, não atrapalharemos também a corrida".



Leia mais:

Conheça os poderosos benefícios do mastruz

Segredos do Tucumã: muito além do X-caboquinho

Pedras nos rins: conheça os sintomas, causas, prevenções e tratamentos