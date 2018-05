Prefeitura oferece 300 vagas para esportes no bairro Santa Etelvina

| Foto: divulgação

Manaus - Mais de 300 vagas para modalidades esportivas são disponibilizadas pela Prefeitura de Manaus, a partir desta segunda-feira, (7), de 8h às 12h, no Complexo Esportivo Amadeu Teixeira, Santa Etelvina, zona Norte.



Voltadas para todas as idades e públicos as vagas disponíveis são para natação (tradicional e para PCD), hidroginástica, voleibol sentado, futsal, pilates, dança, ginástica comunitária e rugby.



Para se inscrever, basta entregar, na administração do complexo esportivo, duas fotos 3X4 e mais cópias dos documentos de RG, certidão de nascimento e comprovante escolar (para crianças), comprovante de residência, atestado dermatológico (para natação e hidroginástica), além de atestado médico de liberação para atividade física e esportiva para pessoas acima de 50 anos e para criança (caso seja cardiopata).

De acordo com o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos, novas turmas estão sendo criadas, em diferentes modalidades, para atender a alta demanda da área.

“O bairro Santa Etelvina é um dos maiores e com grande número de moradores. No início do ano, oferecemos 900 vagas neste complexo e agora estamos criando mais 300. São mais de 1 mil pessoas que serão atendidas nesta área e de áreas próximas, como a do Conjunto Viver Melhor, que é aqui próximo e agora terão mais opções para prática esportiva como determina o prefeito Arthur Virgílio Neto”, ressaltou o secretário.

