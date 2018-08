Manô Bike terá viagens de 90 minutos gratuitas neste domingo

Manaus - O Dia do Ciclista comemorado no dia 19 de agosto, foi criado para promover a paz no trânsito e a mobilidade urbana, além de estimular o uso da bicicleta e a cidadania. Nesse sentido, para reforçar a importância da prática de atividades físicas, visando melhorar a saúde da população, o Hapvida oferece, neste domingo (19), os usuários do Manô Bike com 90 minutos de gratuidade.

É importante lembrar que todos os cadastrados devem ligar na central de atendimento no dia (19) para garantir a sua gratuidade no serviço. O telefone da central, que funciona das 6h às 22h, é 0300 3132 420. A utilização da bicicleta por mais de 90 minutos terá a tarifa adicional cobrada no cartão de crédito. Entre os usuários está o jornalista Marcelo Dourado, 30.

“O sistema do Manô Bike é um dos mais simples que existem para se locomover no Centro da cidade. Você vai ao mercadão, por exemplo, e quase sempre está lotado de carros e não tem como estacionar. Com o Manô Bike, é muito mais prático. Além de ser muito bom para você passear e conhecer ruas do Centro, a sua história, enfim, é uma grande experiência para o usuário, além de ser uma boa opção de mobilidade urbana para a pessoa se locomover e se exercitar”, explica.

O Hapvida sabe da importância da preservação do meio ambiente e do quão é importante são as práticas de atividades físicas. Adotar o hábito de pedalar é uma das formas mais eficientes para garantir a mobilidade urbana sem causar transtornos ao meio ambiente, além de ser um exercício que exige agilidade e disposição, promovendo mais qualidade de vida para quem pratica.

Encontre a estação mais próxima de você e saiba mais sobre o projeto no site: manobike.tembici.com.br.

