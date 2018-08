Academia de Manaus promove aulão com atividades físicas em shopping

Entre as atividades que serão realizadas, estão aulas de ritmos, lutas e crosstraining. A programação inclui, ainda, apresentação de DJ e degustação dos produtos do restaurante Villa Verde | Foto: Divulgação

Manaus - A Fórmula Academia e a loja Track & Field vão promover um aulão com várias atividades físicas, durante o Vogue Fashion’s Night Out (VFNO). O evento, que é considerado a maior celebração da moda no mundo, acontece no Shopping Ponta Negra, no próximo dia 12 de setembro. O aulão será das 17h às 19h, no piso L2, em frente à loja Zara.



Entre as atividades que serão realizadas, estão aulas de ritmos, lutas e crosstraining. A programação inclui, ainda, apresentação de DJ e degustação dos produtos do restaurante Villa Verde, especializado em comidas saudáveis. A inscrição para o aulão custa R$ 55 e está sendo realizada na loja Track & Field, do Shopping Ponta Negra, até o dia 30 de agosto. O participante ganha uma camiseta do evento. As vagas são limitadas.

A programação do Vogue Fashion’s Night Out contará com um dia inteiro de atrações, tanto na praça de eventos quanto nas lojas do shopping. As atrações incluem lançamento de coleções, desfiles, palestras, presenças VIPs, coqueteis, ações de degustação e shows musicais.

Criada em 2009 pela edição americana da revista Vogue, o VFNO está cada vez melhor e maior, chegando a mais cidades e atraindo multidões fashionistas aos shoppings e lojas participantes pelo mundo todo. Além de Manaus, neste ano, o evento acontece também em Goiânia e Brasília.

