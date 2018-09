Participantes do Manaus + Saudável fazem avaliações para medir perdas

Manaus – Os participantes do programa Manaus + Saudável continuam suando as camisas para emagrecer com saúde e, de quebra, um deles ser o campeão na perda de peso. Nesta sexta-feira (21), duas competidoras foram fazer o acompanhamento semanal em um aparelho multifuncional na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O Bod Pod fica no laboratório do curso de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas | Foto: Ione Moreno

O professor da universidade Mateus Rossato realiza o teste na máquina, chamada de Bod Pod, que mede os índices de peso, massa corporal, percentual de gordura e massa magra no corpo. Segundo o profissional, com o acompanhamento mensal, é possível avaliar como anda o rendimento dos participantes.

“Essa é uma etapa muito importante, pois assim conseguimos mostrar ao participante o quanto ele tem evoluído e quanto peso já perdeu”, relata o professor.

Sobre o equipamento, Rossato diz que o Bod Pod é considerado o equipamento ponta de linha para medir o Índice de Massa Corporal (IMC) dos participantes.

Equipamento de alta precisão utilizado para medir Índice de Massa Corporal | Foto: Ione Moreno

“É um equipamento tão preciso, que mostra um resultado numérico de até três números após a vírgula, além de dividir a gordura total da massa magra do corpo”, salientou.

Para a advogada Elcilene Alencar, de 46 anos, e a filha, a estudante Jamile Nicolau, de 17 anos, ambas participantes do Manaus + Saudável, os resultados do acompanhamento dessa semana foram positivos.

As duas estão participando pela primeira vez e Elcilene conta que, ao longo dessas duas semanas de acompanhamento, já perdeu mais de 5kg. O que no início foi uma forma de incentivar a filha a fazer exercícios físicos, tornou-se uma meta pessoal.

Elcilene e a filha, Jamile, participantes do Manaus + Saudável | Foto: Ione Moreno

“Comecei no programa apenas para fazer companhia para Jamile, eu deveria incentivá-la, mas agora é ela quem me incentiva”, relata a advogada. Já a adolescente, fala que a experiência tem sido ótima, principalmente, devido a possibilidade de passar mais tempo com a mãe.

Elcilene complementa dizendo que a experiência serviu para aproximar as duas. “Esses momentos que passamos juntas são muito importantes, desde a hora em que estamos arrumando a comida prescrita na dieta, até o momento dos exercícios”, aponta ela.

Manaus + Saudável

Idealizado pelo educador físico e esportista Marcelo Belota, o Manaus + Saudável existe desde 2014, com duas edições por ano. Cada edição dura noventa dias, e mais de 700 pessoas já participaram durante os quatro anos de existência do programa.

"É a maior competição do Brasil! Já estamos há quatro anos nisso, com um resultado superpositivo para os participantes", ressalta o professor.

Professor Mateus Rossato faz o acompanhamento com os participantes do programa | Foto: Ione Moreno

Os participantes recebem acompanhamento de uma gama de profissionais, como personal trainer, quiropata, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, entre outros.

As pesagens oficiais do programa, inicial e final, acontecerão no Laboratório de Desenvolvimento Humano da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (Ledehu/Feff), na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

