Vídeo: Aulas de kung fu ajudam idosos a sair do sedentarismo em Manaus

Manaus - Turma da terceira idade pratica a arte marcial kung fu em Manaus. Alongamentos, disciplina e muita leveza. O projeto kung fu para idosos existe há dois anos.

As aulas são oferecidas pela fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, no centro de convivência Madalena Arce Daou, no Santo Antônio, às segundas, quartas e sextas.

Quem quiser participar deve ir até a sede da Funati e fazer a inscrição, que é gratuita.

Dona América, de 68 anos, e convive com o Mal de Parkison a pelo menos 20 anos.

As aulas de kung fu ajudam a idosa a melhorar os movimentos dos braços, pernas e troncos, por isso, ela adotou a prática como estilo de vida.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:



Aposentados e pensionistas do município aprendem Libras

Vovôs hi-techs do AM dominam tecnologias e dão show nas redes sociais

Idosos recebem serviços e atendimentos no Shopping Grande Circular