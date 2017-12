Ano Novo, promessa (fitness) velha

Ano novo, vida nova, diz o bordão. E com essa virada de ano, muitas expectativas e promessas de mudanças são feitas todas as vezes que o período se aproxima. Uma delas é dedicação a tão famosa e conhecida vida saudável.

Com a chegada de mais um novo ano, grande parte promete trazer para a rotina a prática da atividade física. O problema é quando a empolgação das festividades passa e, com ela, as promessas caem no esquecimento.

Para a psicóloga clínica Shyrllene Soares, este comportamento é comum do ser humano. “As pessoas associam o ano novo como se fosse um jogo que está sendo reiniciado e, junto a esse reinício, elas tendem a dar um start em novas ações e projetos para a vida delas", explica a especialista.

A psicóloga explica que, para que as metas sejam cumpridas, é preciso sair da zona conforto, o que exige uma “reprogramação mental”.

“O comprometimento é o que faz a diferença entre alguém que cumpre suas metas e alguém que deixa para trás seus objetivos. No caso da atividade física isso é mais delicado ainda, pois exige uma mudança de hábitos e sabemos que mudar hábitos não algo que acontece do dia para noite, tem que ser trabalhado aos poucos para que então a atividade seja introduzida na rotina da pessoa. Eu aconselho sempre as pessoas que almejam uma rotina mais saudável a se unirem, formarem grupos, duplas, porque um incentiva o outro”, indica Shyrllene.

Confira agora quais as cinco atividades físicas mais deixadas pelo meio do caminho.

Caminhada



Exercício que pode ser praticado a qualquer hora do dia e não exige muitas habilidades, a caminha costuma ser uma das primeiras opções para os que querem iniciar uma atividade física.

Para a jornalista Wal Lima, de 26 anos, a rotina é um dos principais motivos para não dar continuidade às atividades. “Eu sempre prometo que vou começar o ano fazendo mais exercícios, começo a fazer as caminhadas e quando percebo já não estou mais fazendo. Acho que a correria do dia a dia acaba desestimulando”, comenta.

Musculação

Apropriada para quem quer ganhar massa muscular, a procura pela musculação costuma lotar as academias, principalmente no verão e próximo ao carnaval. Mas manter o foco e obter resultados não algo rápido e a desistência entre muitos é certa.

Corrida

Dentre os inúmeros benefícios para corpo, a corrida é ótima para o aumento de resistência e queima de gordura além de trazer capacidade cardiopulmonar. Ao contrário da caminhada, a atividade exige um pouco mais dos praticantes e tem que ser começada aos poucos.

A autônoma Daniela Silva, de 30 anos, conta que vive um dilema constante. “Eu sempre prometo que vou voltar a correr na virada de ano, e até começo, mas depois relaxo e acabo parando. Me sinto mal em não levar adiante, porque eu acho a volta mais complicada, pois tem todo o processo de adaptação novamente”, diz a autônoma.

Exercícios Aeróbicos

Resistência, definição muscular, perda de peso, fortalecimento do sistema respiratório são apenas alguns benefícios adquiridos por quem pratica ginástica aeróbica. Mas, assim como as outras atividades, para perceber os resultados é necessário foco e força de vontade.

Pedalar

Estudos já comprovaram que pedalar reduz doenças cardíacas, diminui a obesidade, faz bem para pele e aumenta a expectativa de vida. Mas, muitas vezes a estrutura limitada da cidade atrapalha quem quer fazer das pedaladas sua principal atividade física. Em Manaus, existem grupos de ciclistas que se reúnem para passear pela cidade e eles relatam obstáculos e o reduzido número de ciclovias para a prática com segurança. Vale a pena pesquisar os melhores locais para incluir a prática nos planos fitness.

Edição: Lívia Nadjanara

