Rematrícula no Centro Magdalena Arce Daou começa nesta terça-feira

Manaus - A partir desta terça-feira (23) até sexta-feira (26), o Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na Avenida Brasil, bairro Santo Antonio, zona centro-oeste de Manaus, realizará a rematrícula dos alunos que desejam continuar a fazer atividades esportivas no local. O centro é administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Secretaria de Estado de Cultura (Sec) e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Para confirmar a rematrícula nas atividades esportivas, o aluno deve comparecer ao Centro, de 7h às 19h, na sala da coordenação da Sejel, e apresentar os seguintes documentos: RG, comprovante de residência, uma foto 3x4 e um laudo médico de aptidão para praticar a modalidade.

O centro oferece práticas como: futsal, Judô de 5 a 17 anos idade e Natação. Para o público da terceira idade há ainda aula de ritmos, caminhada orientada, hidroginástica, musculação e atendimentos fisioterapêuticos.

De acordo com o coordenador do Centro Magdalena Arce Daou, Thiago Santos, há uma grande demanda por conta das atividades do local, por isso é necessária essa atenção de três dias para assegurar a matrícula dos antigos alunos. “Os Centros de Convivência visam a melhoria da qualidade de vida da população e aqui temos um número considerável de pessoas praticando, por isso temos que ter essa atenção em especial na rematrícula. Vale informar que, a partir do dia 26 de fevereiro, por conta dessa grande demanda, vamos abrir mais cedo, às 6h, e fecharemos mais tarde, às 21h”, disse o coordenador.

Matrículas para novos alunos - Para novos alunos interessados em praticar alguma das modalidades disponíveis, o centro abre na próxima quarta-feira (31/01) o período de matrículas. Os documentos necessários são os mesmo da rematrícula, porém, será somente este dia para acesso a novos alunos.

Confira todas as atividades esportivas disponíveis no Centro - Boxe Chinês, futsal, ginástica aeróbica, ginástica fitness, ginástica funcional, hidroginástica, hidroterapia, hidropilates, jiu-jitsu, judô, karatê, musculação, natação, taekwondo, tai chi chuan, vôlei de areia e zumba.

