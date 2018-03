Faixa Liberada Radical do Parque das Laranjeiras volta neste sábado

Manaus - Uma das opções esportivas para os amantes de esportes radicais, a Faixa Liberada Radical volta a ser realizada a partir deste sábado (10), às 16h, na avenida Visconde de Porto Seguro, no conjunto Parque das Laranjeiras, Flores, Zona Centro-Sul.

Destinada aos amantes de esportes radicais, a Faixa Liberada do Parque das Laranjeiras voltará a ser realizada após dois anos de sua última edição. Em uma ladeira de quase um quilômetro de extensão, o espaço é utilizado por adeptos de modalidades sobre rodas, como patins, skate e longboard.



Leia também:Encontro de medicina será realizado em Manaus



“Estamos expandindo o projeto Faixa Liberada para atender mais pessoas em nossa cidade. Esta Faixa Liberada, no Parque das Laranjeiras, é específica para as pessoas que fazem uso de modalidades sobre rodas. Estamos atendendo uma determinação do prefeito Arthur Neto para que este público também receba a atenção da Prefeitura de Manaus”, declarou o titular da Semjel, João Luiz.



A via, de sentido único, será fechada para que os participantes das atividades possam realizar suas manobras em segurança aos sábados, como afirma o diretor de Esporte da Semjel, Alexsandre Barbosa “Esse será mais um espaço nosso que contará com atividades esportivas fixas realizadas pela Prefeitura de Manaus aos sábados. Vamos isolar o local e apenas os participantes poderão circular pelo local.Destinada aos amantes de esportes radicais, a Faixa Liberada do Parque das Laranjeiras voltará a ser realizada neste sábado, dia 3. A programação é oferecida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).



Edição: Lívia Nadjanara



Leia mais:

Casos de sarampo são investigados em Manaus e FVS emite alerta

Universitários denunciam obra inacabada da biblioteca da UEA

Prefeitura atua para conter erosões em áreas de risco em Manaus