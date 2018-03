Alunos da UEA podem ganhar bolsa de R$400 para promover esportes

Manaus - Finalistas dos curso de Educação Física da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) poderão se inscrever para bolsas acadêmicas no valor de R$ 400 reais para promover atividades esportivas nas escolas da rede pública do interior do Estado e nos espaços de apoio sócio-familiar.

Com inscrições até a próxima quarta (21), são 17 bolsas disponíveis através de um processo seletivo por meio de um edital. As inscrições são feitas online pelo site da universidade.

O projeto, chamado 'Todos Pelo Esporte', disponibilizará, a partir do próximo mês, bolsas, no qual os estudantes promoverão atividades esportivas e recreativas, pelo menos três vezes na semana.

“O esporte é uma ferramenta de inclusão, além de ajudar no desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes, por isso essa parceria é muito importante. Tenho certeza que através desse projeto conseguiremos tirar muitas crianças e jovens da vulnerabilidade e ainda descobrir muitos talentos espalhados nos municípios do Amazonas”, comentou a secretária da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Janaina Chagas.

O pró-reitor de Extensão da UEA, André Tannus conta como o surgiu a ideia do 'Todos Pelo Esporte' e explica detalhes do projeto. “Em uma conversa com a secretária de esporte, Janaina Chagas, surgiu a ideia de levarmos diversas modalidade do esporte como atividade de extensão onde temos o curso de Educação Física da UEA”, disse.

Tannus ainda explicou que as atividades serão desenvolvidas pelos alunos finalistas sob a coordenação de professores da graduação da UEA. O projeto terá duração de três meses, de abril até junho, o valor da bolsa será de R$ 400. O resultado com a lista dos contemplados será divulgado no dia 28 deste mês, as atividades iniciarão no dia 2 de abril.

No interior

Os municípios contemplados serão: Apuí, Beruri, Borba, Coari, Fonte Nova, Humaitá, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Novo Airão, Novo Aripuanã, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeirinha, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Tonantins e Anori.

