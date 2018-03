Prefeitura de Manaus oferece aulas de 'voleibol sentado' para PCDs

Manaus - Estão abertas as vagas para o voleibol sentado no Complexo Esportivo Eldorado, zona Centro-Sul, e na Minivila Olímpica do Coroado, zona Leste. As atividades são promovidas pelo projeto ‘Viva as Diferenças’ da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

As inscrições podem ser realizadas de 8h às 17h, no CEL Eldorado, Parque 10 de Novembro, ou na Minivila Olímpica do Coroado, localizada na alameda Cosme Ferreira, Coroado. Os documentos necessários para inscrição são Registro Geral (RG), comprovante de residência, laudo médico e foto 3x4.

“Estamos abraçando todas as modalidades e os PCDs (Pessoas com Deficiência) também estão sendo inseridos nesse trabalho de inclusão desenvolvido por nós da secretaria de esporte. O prefeito Arthur Neto é muito claro quando nos pede para atender toda a comunidade e não temos medido esforços para realizar estes atendimentos”, ressaltou o secretário da Semjel, João Luiz.

De acordo com um dos coordenadores do Programa ‘Viva as Diferenças’, o professor de educação física, Eldo Gomes, o objeto da prática do voleibol sentado é uma forma encontrada pela Semjel em trabalhar a inclusão por meio do esporte.

“Nosso objetivo é trazer alegria para essas pessoas e ajudar na inclusão delas na sociedade e tentar oferece mais opções mostrando que elas também podem fazer o que quiserem”, disse.

Voleibol Sentado

O esporte paralímpico, que já consagrou a amazonense Laiana Batista na Paralímpiada Rio 2016, é a união de duas modalidades como o vôlei convencional e o sem rede chamado Sitzbal. Na prática do esporte os atletas não podem bater na bola sem estar em contato com o solo.

O esporte é praticado por pessoas com deficiência, como amputados, lesionados na coluna vertebral, com paralisias cerebrais e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora.

