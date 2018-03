Zona Norte de Manaus ganha mais uma academia ao ar livre

Manaus - Moradores do bairro Cidade de Deus, Zona Norte, agora contam com nova estrutura para as práticas de esporte e lazer. Nesta quinta-feira (22), a Prefeitura de Manaus entregou a 51ª academia ao ar livre. A nova academia está localizada na rua Tapiti, e foi construída por meio de emenda parlamentar do então vereador Francisco da Jornada.

Após receber revitalização de quadra esportiva, o bairro Cidade de Deus ganha agora uma academia ao ar livre com nove aparelhos para a prática de atividades físicas em uma área de 104 metros quadrados. A quadra reformada, inaugurada há mais de 10 anos, reúne mais de 2 mil pessoas por dia.

Entre os equipamentos instalados estão roda de ombro, máquina tríceps, torre de bicicleta, máquina bíceps, barra alta, simulador de caminhada e máquina de remada, além da instalação de placas explicativas para orientações de uso. A estrutura também tem rampas de acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais (PNE).

"São mais de 50 academias ao ar livre e nós pretendemos inaugurar mais 17 até o fim do ano. Aproveitamos áreas ociosas para transforma-las em áreas de uso comum da comunidade. As academias são um meio importante para a saúde, o bem estar e a qualidade de vida da população de Manaus", ressaltou o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto.

“Praças, parques e academias hoje são realidade de uma gestão comprometida com o bem-estar da população. Essa é a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, que a população da nossa cidade ganhe cada vez mais qualidade de vida", destacou o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta.

A nova academia está localizada na rua Tapiti | Foto: Márcio James/Semcom

Para o secretário de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Luiz, o espaço irá oportunizar melhorias para a comunidade. "O bairro Cidade de Deus ganha hoje mais um espaço para práticas de esporte e lazer. Estamos trabalhando para que mais pessoas sejam beneficiadas e como afirmou o secretário Arthur Bisneto mais espaços como esses beneficiarão a população", disse.

Conforme a dona de casa Tânia Brito, 40, a academia ao ar livre era um sonho da comunidade. "A gente via as academias sendo inauguradas em outros espaços e esperava elas virem ser inauguradas aqui. Isso faz a gente se sentir valorizado, vai ser muito bom ter um espaço para se exercitar de forma gratuita", contou.

