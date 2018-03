Caminhada ‘Nenhuma a Menos’ encerra programação do Mês da Mulher

Manaus - Para encerrar o mês dedicado às mulheres, ao reconhecimento de sua força, coragem e lutas, a Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, promove nesta quarta-feira (28), a caminhada “Nenhuma a Menos”, no Complexo Turístico da Ponta Negra. Com uma programação que terá início às 17h, a caminhada quer celebrar todas as ações desenvolvidas ao longo do Mês da Mulher pelo município.

Saúde, cidadania, esporte, meio ambiente, empreendedorismo, qualidade de vida, conscientização sobre direitos, deveres, além de cultura fizeram parte da programação que envolveu diversas secretarias da Prefeitura de Manaus.

Ao longo do calçadão da Ponta Negra haverá pontos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) onde poderão ser obtidas informações acerca dos exames disponibilizados para o público feminino da rede pública do município, como também sobre a rede de proteção existente em todo o Estado do Amazonas.

As atividades do Mês da Mulher foram idealizadas pela primeira-dama e presidente do Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, e tiveram, de imediato, o apoio do prefeito Arthur Virgílio Neto e dos secretários das pastas municipais. De acordo com a primeira-dama, é importante que as secretarias todas trabalhem numa convergência de ações porque fortalecem as iniciativas e permitem que um maior número de pessoas seja alcançado com informação, cuidado e atenção.

“Não há dúvida de que quando as ações são fortalecidas e complementadas por um número maior de pessoas, elas ganham eco e cumprem o objetivo para quais foram pensadas. Foi isso que observamos no Mês da Mulher. Foram dezenas de atendimentos de saúde, jurídico, psicossocial, emissão de documentos e outras dezenas de atividades que fortaleceram nossas iniciativas e, sobretudo, esclareceram às mulheres, companheiros, filhos e a sociedade em geral sobre o papel da mulher, o respeito que todas nós merecemos em todos os âmbitos da sociedade e, ao meu ver, todas nós saímos mais fortalecidas com tudo o que a Prefeitura de Manaus realizou neste mês”, afirmou.

