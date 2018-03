'Personais trainers' sem habilitação trazem danos à saúde

De acordo com dados repassados pelo Cref apenas em 2017, 18 academias foram interditadas no Amazonas por não cumprirem com as normas exigidas | Foto: Divulgação

Manaus - Muita gente deseja perder aquelas gordurinhas e ter o físico em forma e, o melhor caminho para isso, é a prática de exercícios físicos, que trazem diversos benefícios. Para entrar em forma, as academias são, quase sempre, os locais mais procurados. O que muita gente não sabe é sobre os riscos de receber acompanhamento nessas atividades com profissionais não habilitados.





É o que conta a fisioterapeuta Lucy Souza, de 36 anos, que antes de se formar, sofreu lesão por ser acompanhada por um falso personal, “Quando se faz um treinamento, deve-se levar em consideração uma série de fatores, como o tempo e a rotina semanal de treino. Eu tinha um problema no ombro, porém o personal não me recomendou uma avaliação médica na época. Com exercícios inadequados, a lesão se agravou", disse Lucy, considerando que pessoas devem observar sempre se há profissionais formados e se a academia é regularizada pelo Conselho Regional de Educação Física ( Cref).



Em Manaus, há grande número de academias clandestinas e de profissionais que exercem irregularmente a profissão de educador físico. De acordo com dados repassados pelo Cref apenas em 2017, 18 academias foram interditadas no Amazonas por não cumprirem com as normas exigidas.

Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (Cref8), Jean Silva | Foto: Divulgação

De acordo com o presidente do Cref, Jean Silva, é importante que o educador físico seja formado para acompanhamento dos alunos. “Apenas um profissional habilitado está apto a avaliar, prescrever e acompanhar o treino. Ele é apto legalmente e embasado cientificamente para isso. Inúmeras variáveis de treino devem ser levadas em consideração, não é simplesmente execução”, contou.



Pessoas que não têm fundamentação teórica para exercer a atividade podem levar o aluno a uma série de riscos, como: lesões musculares, dores nas costas por levantar pesos e até lesões que comprometeriam os demais treinos.

“A grande diferença entre quem estudou e quem não estudou, é a ciência. Saber que cada pessoa reage de forma diferente a um estímulo dado. Saber a importância de avaliar antes da prescrição, ter um olhar diferenciado no acompanhamento, estar atento às reações do aluno e respeitar a individualidade”, afirmou Silva.

De acordo com o órgão, muitos usuários que frequentam as academias ilegais, são atraídos pelos preços. Vale ressaltar, que, antes de iniciar a prática física, é necessário passar por uma avaliação médica. Isso porque certas doenças, como as cardiovasculares, podem se manifestar apenas no momento da prática, e muitas delas são fatais.

Como identificar uma academia Licenciada



O cliente de academias precisa averiguar se o local conta com certificado do Cref. O documento deve estar em local de fácil visualização, com o nome do responsável técnico pelo estabelecimento. É preciso verificar ainda se em todos os horários de funcionamento, o espaço conta com profissionais formados. Além disso, os uniformes do professor formado e do estagiário precisam ser diferenciados, para fácil identificação por parte dos usuários.



Vale ressaltar que o exercício da profissão por pessoas não habilitadas é proibido, previsto na Lei das Contravenções. Pode ocasionar prisão e multa aos responsáveis pela academia e, ao indivíduo que pratica a ilegalidade.

