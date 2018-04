Mini Vila Olímpica terá aulas de Canoagem oferecido pela Prefeitura

Manaus - Estão aberta as vagas para a modalidade de canoagem na Mini vila Olímpica do Santo Antônio, localizado na avenida Luís de Camões, Zona Oeste. As inscrições seguem até o dia 13 de Abril, das 8h às 16h30. A atividade é oferecida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Os interessados precisam apresentar na administração da Mini vila Olímpica Jair Sampaio, cópias da certidão de nascimento, RG, comprovante de residência, e uma foto 3x4.



"O prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que melhorássemos os espaços públicos esportivos, criando mais opções de esporte e lazer para a comunidade. Temos na Mini vila Olímpica do Santo Antônio uma das maiores piscinas de Manaus e lá vamos utilizá-la para aulas de canoagem, além das outras modalidades já existentes e que são realizadas no local”, ressaltou o secretário da Semjel, João Luiz.

As aulas poderão ser feitas das 15h30 às 16h30, nas segundas e quartas-feiras, na faixa etária de 8 a 14 anos com acompanhamento dos responsáveis. Além da canoagem, o espaço também está oferecendo vagas para hidroginástica e natação, tudo de forma gratuita.

