Liverpool espera contar com Salah na decisão contra o City

Manaus - O técnico Jürgen Klopp teve uma ótima notícia no treino do Liverpool desta segunda-feira. Grande destaque da equipe nesta temporada, o atacante Mohamed Salah participou normalmente da atividade e mostrou que pode estar em campo no duelo decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões diante do Manchester City, na terça.

Salah deixou o duelo de ida, quarta-feira passada, com uma contusão na virilha. Desde então, vinha realizando trabalhos de recuperação e ficou de fora do clássico do último sábado diante do Everton, no empate por 0 a 0 pelo Campeonato Inglês.

Apesar da participação de seu atacante no treino, Klopp preferiu não cravar o retorno diante do City. Perguntado sobre a possibilidade de contar com o jogador, o treinador respondeu que não estava "100% certo" e avisou que decidirá apenas momentos antes da partida.

O Liverpool encaminhou a classificação às semifinais com o triunfo por 3 a 0 no primeiro jogo, em casa. Para o duelo de volta, em Manchester, o time já não contará com dois jogadores no meio de campo: Emre Can, contundido, e Jordan Henderson, lesionado.

