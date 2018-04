Carille revela que Corinthians pode anunciar reforços em breve

Manaus - Bicampeão paulista, o Corinthians pode reforçar o elenco em breve, de acordo com Fábio Carille. O técnico contou que espera pela chegada de uma ou duas peças em breve, já pensando nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Ele explicou que a busca não se limita apenas a um centroavante, posição que o clube tenta se reforçar desde a saída de Jô. Carille admitiu que o nome de Diego Tardelli chegou a ser falado mas ele vê como algo bem distante. "Tardelli é um sonho e não conto com isso. Sei que ele está muito bem na China e também tem a questão financeira", explicou.

Já em entrevista à ESPN, Carille contou que, apesar do título, ainda não conseguiu definir um time titular, algo bem diferente de 2017. "Foi muito diferente do ano passado, quando achamos uma equipe no começo do campeonato e fomos assim até o fim. Esse ano fomos campeões sem eu ter achado um time ainda, variando jogo a jogo. Não gosto muito disso, mas foi a forma que encontramos", contou.

Ele destacou as dificuldades financeiras do clube para buscar reforços, mas deixou claro que não há qualquer atraso com os atletas do atual elenco. "Eu, minha comissão, os atletas, todos sabemos que precisamos de algumas coisas, algumas peças para ficarmos mais fortes. Se não vier, trabalhamos como estamos trabalhando agora. Sei que a direção está indo muito atrás de reforços. O clube não passa por uma situação tranquila. Não deve nada a nós, mas não tem dinheiro para sair gastando", completou.

O elenco do Corinthians ganhou dois dias de folga e retorna às atividades na quarta-feira, pela manhã, no CT Joaquim Grava. O time volta a campo no domingo, para encarar o Fluminense, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

