Aberta troca de ingressos para jogo do Manaus contra o Paysandu

Manaus - Foi dada a largada para a troca sustentável de ingressos para o duelo entre Manaus e Paysandu válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa Verde. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disponibilizou nesta segunda-feira (9), às 15h, o equipamento para que o torcedor possa adquirir seu ingresso e também ajudar o meio ambiente.

A partida conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e será realizada nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena da Amazônia, localizada no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

O equipamento está disponível na loja Porto Nissan, na avenida Constantino Nery, nº 4.580, Zona Centro-Sul. Os interessados devem depositar, das 10h às 18h (10) e das 10h às 17h (11), três garrafas PETs em troca de um voucher.

Serão disponibilizados até quatro ingressos por CPF e as garrafas precisam estar com o código de barras. O voucher deverá ser trocado por um ingresso na bilheteria da Arena da Amazônia, em um guichê exclusivo para efetuar essa operação.

Semifinais

No jogo de ida pelas semifinais, o Paysandu venceu o Manaus por 2 a 1, no estádio Leônidas Castro (Curuzu), em Belém-PA. No jogo de volta, o Manaus precisa vencer o adversário por 1 a 0 para ser um dos finalistas da Copa Verde. Se houver qualquer empate, o Paysandu garante a vaga e em caso de vitória do time amazonense por 2 a 1, a decisão irá para os pênaltis.

Vendas pela internet – Os ingressos para a partida podem ser adquiridos pelo site neste link, nos valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Já nos pontos físicos, Arena RM (bairro Parque 10, Zona Centro-Sul), Alyne Calçados (bairro Educando, Zona Sul) e loja dos Barés, no Amazonas Shopping (Zona Centro-Sul), os bilhetes estão sendo vendidos no valor promocional de R$ 20 (preço único), até esta terça-feira (10).





