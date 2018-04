Com nove equipes, Amazonense sub-19 define fórmula de disputa

Manaus - Na terceira reunião do conselho técnico com os representantes das nove equipes do Campeonato Amazonense sub-19, foi definido a fórmula de disputa da competição. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), no auditório da FAF, localizada no Centro da cidade.

O início do campeonato está previsto para a primeira quinzena de maio e contará com um total de nove equipes, sendo seis da capital e mais três do interior do Amazonas.

O campeão da temporada se classificará para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, mas, para isso, os clubes terão um longo caminho pela frente. Na primeira fase, todos jogarão contra todos no turno. Das noves equipes, oito passarão para a segunda fase. As quartas de final serão compostas por equipes que obtiverem a melhor campanha, que jogam pelo empate em jogo único, com direito de escolher o mando de campo.

A quarta fase e a final serão realizadas em dois jogos sem vantagem. Caso haja dois resultados iguais, o campeão será definido na cobrança de pênaltis.

O diretor de futebol de base da FAF, Thiago Durante, ficou satisfeito com o resultado da reunião.

“Hoje nós realizamos a terceira reunião do conselho técnico. A nossa pauta foram as fórmulas de disputa, locais de jogos, obrigatoriedade da ambulância, entre outros assuntos. Nove clubes vão participar da competição”, comentou, mas ainda afirmou.

“O campeonato é uma novidade, justamente por conta dessa situação da idade. Antes era sub-20, mas passou a ser sub-19. Com isso, a equipe campeã vai disputar a Copinha, do ano seguinte, com os mesmos atletas que conquistarão o Campeonato Amazonense”, disse.

De acordo com o dirigente da base, o campeonato deve ser muito prestigiado entre todas as equipes, principalmente porque está em jogo a vaga na Copa São Paulo. Ele também destacou a novidade da idade.

“A expectativa é com a entrada do Atlético Amazonense. Uma equipe nova está surgindo, com sede no município de Iranduba. A equipe treina no CT Leão Braúna, que fica na rodovia que dá acesso à cidade interiorana. Nós temos o Princesa do Solimões, que jogará em Manacapuru e o CDC Manicoré, que irá mandar suas partidas em Manaus. As outras equipes são tradicionais, enfim, tudo leva a crer em uma grande competição”, contou.

