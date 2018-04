Carille indica que Corinthians deve renovar contrato de Emerson Sheik

Manaus - O técnico Fábio Carille confirmou que o atacante Emerson Sheik deve renovar contrato com o Corinthians. O atacante, de 39 anos, tem vínculo até junho e a tendência é de que o acordo seja estendido até o fim da temporada. A prorrogação ainda não foi assinada, mas deve ser sacramentada em breve.

Na sexta-feira, o time antecipou que existia o interesse da comissão técnica e da diretoria em renovar o vínculo do atacante que chegou com contrato curto, para mostrar se teria condições de atuar em alto nível. Suas exibições têm agradado a todos no clube, assim como a postura fora de campo.

“A intenção é que ele permaneça até o fim do ano, principalmente porque ele está sendo muito positivo no dia a dia, no vestiário, ele sabe da importância dele. Nossa equipe é muito jovem. O Pedrinho olha para ele de forma respeitosa e é muito provável que ele fique até o fim do ano”, explicou Carille, amigo pessoal do jogador.

Emerson voltou ao Corinthians bem diferente daquele jogador que deixou o clube em 2014. Antes de assinar com o Corinthians, ele teve uma reunião com a diretoria e foi cobrado maior comprometimento fora das quatro linhas, algo que tem acontecido, segundo pessoas ligadas aos membros da comissão técnica.

A forma com que se relaciona com os outros jogadores e o fato de aceitar ser reserva sem reclamações também são fatores que fizeram Carille pedir sua continuidade no clube. Dos atletas do atual elenco, Sheik é o único com contrato até o meio do ano.

O elenco corintiano ganhou dois dias de folga, após a conquista do Campeonato Paulista e retorna aos treinamentos só na quarta-feira de manhã, no CT Joaquim Grava. O time volta a campo no domingo, para enfrentar o Fluminense, na Arena Corinthians, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

