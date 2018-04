Manaus terá meia maratona sustentável em junho

Manaus - No intuito de sensibilizar a sociedade para os cuidados com a natureza, o Centro de Ensino Técnico (Centec) lança, no próximo dia 13 de abril, a sua 1ª Meia Maratona Sustentável, de 21 e 6 Km. Para marcar o lançamento da corrida, alunos e professores da instituição farão uma ação de revitalização da Praça da Saudade, Centro, com atividades das 8h às 17h. A expectativa é que mais de 100 pessoas, entre estudantes e docentes do curso de Meio Ambiente estejam presentes.

Durante o evento serão realizadas, em parceria com Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), diversas atividades de cidadania e sustentabilidade. O local receberá serviços de revitalização como pintura e limpeza, além do plantio e doação de mais de 300 mudas ornamentais. O público também poderá prestigiar exposições com materiais recicláveis e obter orientações de como contribuir para preservar o planeta.

A assessora de marketing do Centec, Daniele Santos, destaca que a instituição tem como princípios desenvolver ações voltadas para questões ambientais e humanitárias, afim de promover uma formação de cidadania e melhoria na qualidade de vida da população.

"Essas ações realizadas pelo Centec fortalecem o nosso compromisso e responsabilidade com desenvolvimento econômico e social da cidade de Manaus. A Meia Maratona tem cunho totalmente ambiental e contará com atividades de distribuição de mudas e conscientização para preservação da natureza. Todo lixo gerado durante a corrida será recolhido e entregue para reciclagem", enfatiza.

Daniele ressalta, ainda, que, durante os meses que antecedem a prova, a equipe do Centec estará realizando blitz na faixa liberada da Ponta Negra, ações educativas de panfletagem para acender o alerta de preservação do meio ambiente e divulgação do evento.

Sobre a corrida

A 1ª Meia Maratona Sustentável do Centec acontece no dia 24 de junho, a partir das 6h, marcando as comemorações na cidade do Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 5 de junho. A expectativa é que mais de 2 mil pessoas se inscrevam no evento.

A largada será na entrada da Ponte jornalista Phelipe Daou, localizado na Zona Oeste de Manaus, com percursos de 6 e 21 quilômetros. Só podem participar da Meia Maratona maiores de 18 anos ou menores acompanhados dos pais. A coordenação da corrida explica que haverá categoria geral (masculino e feminino), deficientes (cadeirantes e visuais) e terceira idade. As premiações serão em medalhas e dinheiro.

Para o percurso de 6km, o retorno será na própria ponte Rio Negro, em 3km, e para o percurso de 21km o retorno será depois da central de abastecimento do Iranduba, em 10,5km.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, no site www.ticketagora.com.br, no período de 13 de abril a 10 de junho de 2018.

O valor do primeiro lote do Kit para 6 km é de R$ 55. Já para o Kit de 21 km, o valor é de R$ 85. A entrega será realizada nos dias 21 e 22 de junho. O kit da corrida é composto por um número de peito, camiseta de poliamida, squeezer, toalha de rosto, mochila, medalha e chip.

O regulamento completo da Meia Maratona Sustentável está disponível no site ticketagora

