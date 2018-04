Arena dos Povos da Amazônia recebe Supercampeonato de Beach Soccer

Manaus - O Supercampeonato Amazonense de Beach Soccer começa no dia 1º de maio, na arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. A seleção brasileira máster abrirá o torneio, que tem como objetivo a revitalização da arena.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e apoio da Federação Amazonense de Futebol de Areia (FAFA). A entrada será gratuita.

As 48 equipes na categoria principal de beach soccer serão divididas em oito grupos, com seis equipes cada. Os dois melhores de cada grupo estarão classificados para a etapa final da competição.

O torneio contará também com um campeonato de Futevôlei, com 16 duplas na categoria principal e 48 duplas na categoria iniciante. As duas equipes campeãs do Supercampeonato enfrentarão, no quadrangular, dois times do Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10 de junho.

“O Supercampeonato será coordenado pelo Júnior Negão, esse atleta maravilhoso que implantou o beach soccer no Brasil e no Mundo, e que para a nossa alegria está em Manaus. Será um evento esportivo fantástico e a gente espera que haja uma participação muito grande de público, afinal serão mais de 40 equipes na disputa. Vamos revitalizar a arena dos Povos da Amazônia, fazer com que as pessoas resgatem a cultura de prestigiar grandes jogos”, afirmou o vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva.

Grandes nomes da seleção de beach soccer estarão presentes e realizarão uma partida exclusiva com a seleção amazonense na abertura, entre eles: Robertinho, dono do título de Melhor Goleiro da Copa do Mundo de Beach Soccer em 2003; Benjamin Pereira, eleito o 2º maior artilheiro da copa de 2006; Carlos Alberto “Neném”, nove vezes campeão do mundo; Sidney Rollando, o “Magal”; e Vinicius Ribeiro, conhecido como “Buru”.

“Será realmente um supercampeonato, uma oportunidade de assistirmos a grandes jogos, de prestigiarmos os nossos atletas locais e também os atletas da seleção brasileira. Um evento para toda a família, desde já convido a todos os amantes dos esportes de areia a comparecerem à arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia a partir do dia 1º de maio”, comentou o secretário da Sejel, Manoel Almeida.

Os confrontos de beach soccer serão sempre entre às 18h e às 22h durante a semana e no final de semana a partir das 15h. As competições futevôlei serão apenas aos finais de semana, pela manhã.

