Antes da Sul-Americana, Aguirre diz que São Paulo encontrou um caminho

Manaus - O técnico Diego Aguirre afirmou que o São Paulo encontrou "um caminho". Depois de uma sequência de cinco jogos decisivos no Campeonato Paulista e Copa do Brasil, o treinador teve uma semana para treinar antes do confronto diante do Rosario Central, na estreia na Copa Sul-Americana. E acredita que isso pode fazer diferença nesta quinta-feira.

“Espero mostrar que o time está melhor. Claro que ainda não é o ideal, porque são apenas três semanas de trabalho e enfrentamos sempre jogos decisivos, mas sinto que o time estará melhor do que nas partidas anteriores. Tivemos mais tempo para trabalhar, mesmo sem a oportunidade de experimentar algo novo nas partidas decisivas que enfrentamos, mas encontramos um caminho”, afirmou o treinador nesta quinta-feira, na Argentina.

Desde que assumiu o time são-paulino, Aguirre só enfrentou jogos de mata-mata: São Caetano e Corinthians, pelas quartas e semifinal do Campeonato Paulista, e Atlético-PR, pela quarta fase da Copa do Brasil. Diante do Rosario, o técnico fará o seu sexto duelo de mata-mata.

“Nosso grande objetivo é jogar com personalidade, determinação e encarar isso como a primeira parte da decisão, porque a nossa meta é avançar no torneio. Temos que ser inteligentes para fazer um jogo que seja melhor para as nossas pretensões. A história só será definida no próximo mês, no Morumbi”, disse o treinador, referindo-se ao jogo de volta, no dia 9 de maio.

Depois de viajar na terça-feira para a Argentina, a equipe treinaria na tarde desta quarta-feira no último ensaio antes da partida diante do Rosario Central.

