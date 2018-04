Paysandu vence Manaus por 2 a 1 e garante vaga na final da Copa Verde

Manaus - Com uma arbitragem confusa e muito contestada no final da partida, o Manaus perdeu para o Paysandu por 2 a 1, no jogo de volta pela semifinal da Copa Verde. O jogo foi realizado na noite desta quarta-feira (11), na Arena da Amazônia.

Com resultado, o Papão chega mais uma vez na decisão da Copa Verde. O time paraense agora aguarda o vencedor da partida entre o Atlético-ES e Luverdense-MT. O jogo será nesta quinta-feira (12), mas o time mato-grossense joga com a vantagem, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

Já o Manaus volta suas atenções agora para estreia no Brasileiro da Serie D. O Gavião do Norte estreia com Baré-RR, no dia 21 de abril, em Boa Vista.

O jogo começou eletrizante e em alta velocidade, principalmente pelo Manaus | Foto: Marcelo Cadilhe

Jogo

O jogo começou eletrizante e em alta velocidade, principalmente pelo Manaus, que só interessava apenas a vitória para chegar na grande final da Copa Verde.

Para complicar mais ainda a situação do Gavião do Norte, aos 14 minutos, tiro de canto pela direita, a bola é desviada por Paulão e na sobra Cassiano aproveitou a oportunidade para abrir o marcador, 1 a 0.

Após sofrer o gol e ficar mais ainda em desvantagem, o Manaus saiu ao ataque e chegou ao empate, aos 32 minutos. Pela direita Deurick avança e cruza na grande área para Rossini chegar de surpresa para empatar, 1 a 1.

Aos 39 minutos, falta pela esquerda por Cleitinho na grande área e Derlan sobe mais alto que a zaga do Papão e quase marcou. Na sequência, do lado oposto, em cobrança de falta ensaiada entre Panda e Negueba, o jogador chuta forte, mas em cima do goleiro.

Vários torcedores prestigiaram a partida | Foto: Marcelo Cadilhe

O Manaus começou o segundo tempo em alta sociedade. Aos quatro minutos, Negueba cobra falta pela direita e mais uma vez Derlan de cabeça tocou e o goleiro do Paysandu evitou o gol.

Até aos 15 minutos, o Manaus tentava chegar na zaga do Paysandu, mas não conseguia se infiltrar. Já o time paraense, esperava o adversário para sair no contra-ataque.

Aos 33 minutos, falta pela direita por Negueba na grande área e quase o Manaus marcou o segundo gol.

Aos 44 minutos, o zagueiro Deurick saiu errado e deu um passe para o ataque do Paysandu, que no rebote Magno sofreu falta. Aos 48 minutos, depois de uma saída de bola do Paysandu pela esquerda, o zagueiro Derlan dá um pontapé e o árbitro expulsou o jogador do Manaus.

Aos 60 minutos, depois de uma contra-ataque pela esquerda, Magno ganhou na velocidade e marcou o gol da vitória, 2 a 1.

Paysandu venceu por 2x1 | Foto: Marcelo Cadilhe

Ficha técnica:

Jogo: Manaus 1x2 Paysandu

Motivo: Copa Verde / Semifinal /Jogo de volta

Horário: 20h

Local: Arena da Amazônia

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Arbitros Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Manaus: Jonathan, Derlan, Paulão, Deurick, Negueba, Panda (Wander), Juninho (Thiago Granja), Cleitinho, Hamilton, Nena e Rossini (Romarinho). Técnico: Igor Cearense.

Paysandu: Renan Rocha, Matehus Silva (Perema), Diego Ivo, Edmar, Matehus Müller, Willyan (Douglas Mendes), Nando Carandina, Danilo Pires, Pedro Carmona, Moises e Cassiano (Magno). Técnico: Dado Cavalcanti.

