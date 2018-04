Brasil goleia Venezuela e está na fase final da Copa América feminina

Manaus - A Seleção Brasileira Feminina está com 100% de aproveitamento na Copa América do Chile: venceu a Argentina por 3 a 1 e goleou o Equador e a Venezuela por 8 a 0 e 4 a 0, respectivamente. Com as três vitórias, a equipe do técnico Vadão se classificou antecipadamente para o quadrangular final do campeonato.

Os adversários da fase final ainda não estão definidos, serão conhecidos nas últimas rodadas. Pelo Grupo A, a Colômbia lidera com 10 pontos e não entra mais em campo, o Chile tem cinco e o Paraguai quatro. No Grupo B, o do Brasil, a segunda vaga será conhecida após o confronto entre Argentina e Venezuela nesta sexta-feira (13).

Nesta sexta-feira (13), mesmo já classificada, a Seleção Brasileira volta a campo para enfrentar a Bolívia, às 19h, no Estádio Sanchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile.

A Copa América 2018 é classificatória para a Copa do Mundo da França de 2019 e para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020





