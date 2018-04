Brasileirão 2018: CBF prepara festa de abertura na Arena Corinthians

Manaus - 'Amar alguém é fácil quando vai tudo bem. Difícil é ficar quando os problemas vêm. Nem tudo é mar de rosas. Entendemos do assunto, pois olha nós aqui, comemorando mais um ano juntos.' Esta letra de "Mais um Ano Juntos" fala de um amor incondicional, difícil de explicar, que não depende de nada pra ficar mais forte a cada minuto.

Algo tão indestrutível quanto a relação eterna de um torcedor com o clube do coração ou com a Seleção de seu país em ano de Copa do Mundo. Neste domingo (15), antes de a bola rolar para Corinthians x Fluminense, toda essa loucura de sentimentos irá se encontrar na Abertura Oficial do Brasileirão: torcida, espetáculo, Rússia 2018, música, paixão, Marcos & Belutti.

Em um evento que já se tornou tradição no campeonato mais equilibrado do mundo, a CBF realiza o evento que marca o início oficial da competição na casa do atual campeão. Como conquistou o troféu em 2017 o Timão recebe a festa este ano. Por volta das 15h30, a programação especial toma conta do gramado da Arena Corinthians. Estão previstas surpresas para os fãs de todos os 20 clubes participantes do Brasileirão.

A cultura do país-sede da Copa do Mundo da FIFA 2018 estará presente na abertura, com apresentação de um grupo de balé trazido, especialmente, para a ocasião e decoração do centro do campo com enormes matrioskas, as famosas bonecas russas.

Marcos & Belutti cantarão o Hino Nacional | Foto: Anderson Smoke/Divulgação

Marcos & Belutti, este último corintiano fanático e sempre presente nas arquibancadas em jogos da equipe, farão um show para o público de Itaquera e cantarão o Hino Nacional Brasileiro.

"O Brasileirão é reconhecido, dentro do campo, como o mais equilibrado do mundo. Fora das quatro linhas, trabalhamos a cada edição com os clubes, federações, patrocinadores e imprensa para agregar mais valor à competição. Receber a abertura oficial é um privilégio do campeão e as torcidas estão se acostumando a chegar mais cedo e aproveitar a festa", afirmou o diretor de Competições da CBF, Manoel Flores.

Ex-jogadores do Corinthians levarão a taça ao palco do espetáculo, que também terá um mosaico 3D. Tudo o que acontecer na Abertura Oficial do Brasileirão será transmitido pelo Sportv e pelas redes sociais oficiais da CBF (Facebook, Instagram e Twitter).

