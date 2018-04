Inédito, alunos do Dom Bosco se preparam para competição na Polônia

Manaus - Com quase dois meses de preparação, 13 alunos-atletas nas modalidades de vôlei feminino, futsal e tênis de mesa masculino, do Colégio Dom Bosco, se preparam para participar dos Jogos Mundiais da Juventude Salesiana, que será realizado na cidade de Cracóvia, na Polônia. O evento será no período de 28 de abril a 3 de maio deste ano e reunirá jovens salesianos da Europa, África, Ásia e América do Sul. O colégio e a única equipe brasileira a participar desses jogos até hoje.

Os representantes do desporto amazonense em solo europeu, os alunos-atletas, na faixa etária de 14 e 17 anos, cursam o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Para entrar na competição em condições de competitividade em todos os níveis, os selecionados já atestaram seu alto rendimento pedagógico e disciplinar, além de habilidade esportivas.

A diretora pedagógica Sandra Elaine Siqueira Corrêa, de 51 anos, com mais de 28 anos de serviços a instituição de ensino, acompanhará a delegação salesiana, ao lado do Padre Slawomir Drapiewski, sacerdote polonês, vice-diretor da escola, e que está passando pela experiência missionária no Colégio Dom Bosco.

Segundo a educadora, a equipe está em ritmo de treinos intensivos na escolinha do Centro Esportivo Dom Bosco, além disso, alguns são da seleção do colégio, com treinos na quadra e ginásio, as segundas e quartas-feiras e as sextas-feiras com treino específico para competição em disputa na Europa. Para Sandra Elaine, participar dos jogos representa muito e veio em um momento bem adequado.

“Representa o reconhecimento do trabalho que o Colégio Dom Bosco vem desenvolvendo nas várias modalidades esportivas há anos dentro da cidade de Manaus. A prática de esportes é um dos pilares de sustentação do sistema preventivo de Dom Bosco. Sabemos da importância do esporte na formação integral dos jovens. Veio como um presente da organização do evento este convite, pois neste ano, os nossos Jogos Olímpicos Bosconianos (Jobs), completará 40 anos com o tema: 40 anos de história no Esporte em Manaus e nosso Colégio estará representando o Brasil em uma competição mundial”, comentou, mas ressaltou a chance de participar do evento internacional.

“É uma honra para nós do Colégio Dom Bosco participar dos Jogos Mundiais da Juventude Salesiana. Toda comunidade educativa ficou muito feliz. Essa competição irá reunir mais de 2 mil estudantes de escolas salesianas espalhadas pelo mundo. E nós estaremos representando o Amazonas. Representando todos os alunos da Rede Salesiana Brasil, maior Rede de Ensino da América Latina”, disse orgulhosa.

Expectativa

Há 12 anos estudando no colégio, a aluna do 2º ano do Ensino Médio, Lívia Trindade Azuelo, de 15 nos, vai participar do vôlei. Com três anos na modalidade, a atleta vive a expectativa de ter a chance de conhecer outros alunos, cultura, alimentação, enfim de um ambiente diferenciado, mas principalmente de defender sua escola fora do país.

“Nunca viajei para outras competições. É uma oportunidade única, que deve-se ser aproveitada ao máximo tanto no intuito de jogar vôlei, mas também no intuito de conhecer novas pessoas, novos costumes, novas culturas, um modo de viver talvez um tanto diferente do nosso. Essa experiência vai marcar toda a trajetória que percorri no Dom Bosco, já são, contando com esses, três anos que pratico vôlei, e é uma das primeiras oportunidades de jogo que recebo assim, e tão surpreendente”, confessou.

Já o aluno do 2º ano do Ensino Médio, Lucas Lopes Paixão, de 16 anos, será um dos atletas no futsal do colégio na competição salesiana. Há 11 anos estudando, o jovem jogador já integra o elenco na modalidade há três anos, desde 2015. Para ele, que já disputou vários campeonatos locais, inclusive viajando para outros estados, considera um momento muito importante para o colégio e para ele em particular.

“E neste ano estou tendo a oportunidade de competir internacionalmente, para representar o Colégio Dom Bosco de Manaus e o Brasil. Temos vários desafios, pois além de competir em nível mundial, estaremos em um local bem diferente do nosso país, com cultura, comida, língua e jeito diferente. É um desafio não só no esporte, mas também, para a nossa experiência de vida. Quanto ao esporte, nós esperamos ter uma boa performance e estamos trabalhando duro para isso, mas claro sabemos que vamos ter um grande desafio pela frente”, concluiu.





Edição: Luís Henrique Oliveira





