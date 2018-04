Abertura dos JEAs será nesta sexta-feira em Coari

Manaus - A abertura da 41ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) será realizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus em linha reta), nesta sexta-feira (13), às 18h, no ginásio municipal Geraldo Granjeiro, localizado na rua Capitão Silva, bairro Tauá Mirim. A competição, que é a principal disseminadora de talentos e promessas do Estado, é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

De acordo com o professor Egídio Pinto, chefe do Departamento de Desporto, o JEAs deve envolver aproximadamente 300 mil alunos entre 12 e 17 anos.

“Essa competição tradicional em nosso Estado há mais de quatro décadas movimenta toda a rede escolar estadual, municipal, federal e particular, além de ser uma grande oportunidade para crianças e jovens poderem mostrar seu talento e representarem o Amazonas em nível nacional, com os Jogos Escolares da Juventude (JEJs). Neste ano, 56 municípios participarão do evento, que é uma ferramenta de inclusão magnífica”, destacou.

Na solenidade de abertura do maior torneio interescolar do Estado, estarão presentes autoridades esportivas de Coari e da capital, além de cerca de 600 atletas que irão participar da programação preparada para o evento. Ao todo, oito pólos terão seletivas para definir os representantes da fase final do JEAs, que será em julho, na capital.

Inclusão

Para o secretário da Sejel, Manoel Almeida, a realização dos Jogos Escolares é importantíssima, pois é uma ferramenta de inclusão de crianças e jovens amazonenses no meio desportivo.

“O Amazonas possui uma estrutura grandiosa e nosso povo é potencialmente talentoso. E é justamente por meio do esporte que podemos oferecer, principalmente às crianças e jovens, uma oportunidade de se destacarem em sua modalidade e poderem competir nacionalmente. Temos orgulho de nossos atletas e tenho certeza que o JEAs será uma vitrine para novos talentos de nosso Estado”, disse.

Modalidades

Dentre as modalidades estão atletismo, basquete, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa, xadrez, vôlei de praia, entre outras.

Capital

Em Manaus, os jogos acontecerão de 11 a 22 de junho, em vários ginásios.

Polos – Confira a ordem de realização dos jogos que irão ocorrer no interior, entre os meses de abril e maio:

- Polo IV (Alvarães, Coari, Codajás, Japurá, Maraã, Tefé e Uarini), de 12 a 17 de abril, com sede em Coari.

- Polo VI (Apuí, Autazes, Borba, Humaitá, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã), de 19 a 24 de abril, com sede em Borba.

- Polo II (Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará, Urucurituba), de 10 a 15 de maio, com sede em Itapiranga.

- Polo VII (Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá), de 17 a 22 de maio, com sede em Envira.

- Polo III (Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá e Parintins), de 24 a 29 de maio, com sede em Parintins.

- Polo V (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins), de 31 de maio a 05 de junho, com sede em Jutaí.

- Os Polos I (Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão e Presidente Figueiredo) e IX (Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira), estão com datas e locais a serem definidos. Já o pólo VIII (Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauiní e Tapauá) não participará, por não ter nenhum atleta inscrito na competição.

