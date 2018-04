Sem descanso, Flu volta aos treinos em preparação para estreia

Manaus - Poucas horas após a vitória sobre o Nacional Potosí, da Bolívia, por 3 a 0, no Rio de Janeiro, pela Copa Sul-Americana, o elenco do Fluminense já voltou aos trabalhos nesta quinta-feira em preparação para a estreia no Campeonato Brasileirão, neste domingo. O time carioca retomou as atividades no gramado de olho na partida contra o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo.

O grupo tricolor se reapresentou na tarde desta quinta-feira no embalo da vitória sobre o time boliviano, na estreia da equipe na Copa Sul-Americana. Com o placar conquistado neste jogo de ida, no estádio do Maracanã, o Fluminense ganhou ampla vantagem para o duelo da volta, na Bolívia, no dia 10 de maio.

O treinamento, que durou cerca de 1 hora e 20 minutos, contou com a presença de todos os jogadores, embora os titulares da última quarta-feira tenham feito um trabalho mais leve. Os demais participaram de um coletivo no campo 2 do CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro). O técnico Abel Braga contou com jovens da base para completar o time no treino.

O grupo de jogadores do Fluminense volta aos treinos nesta sexta-feira. O time trabalhará ainda no sábado, antes de viajar para São Paulo. O jogo contra o Corinthians, atual campeão, vai marcar a abertura do Brasileirão, com direito a show no gramado antes do início da partida.



