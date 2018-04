No futebol feminino, Brasil enfrenta Bolívia na noite desta sexta (13)

Coquimbo - Classificada para a fase final da Copa América de futebol feminino, no Chile, a seleção brasileira enfrenta nesta sexta-feira (13) a Bolívia, sem algumas titulares, na última partida da fase de grupos.

De acordo com o treinador Vadão, as alterações no time são para poupar algumas atletas e dar oportunidade a outras que ainda não jogaram.

Uma dessas jogadoras que terão a oportunidade de entrar em campo hoje é Aline Milene, que atua nos Estados Unidos e participa de sua primeira competição oficial pela seleção.

“Acho que é uma oportunidade incrível, estou muito feliz de poder estrear pela seleção brasileira em uma competição tão importante”, disse.

A partida contra a Bolívia será às 19h, no Estádio Sanchez Rumoroso, na cidade de Coquimbo.

Grupo B

O Brasil é líder do Grupo B, com nove pontos e 14 gols de saldo. A segunda vaga do grupo será definida no confronto entre Argentina e Venezuela. O Chile e a Colômbia, do Grupo A, já estão mo quadrangular final.

Brasil goleia Venezuela

A Seleção Brasileira Feminina está com 100% de aproveitamento na Copa América do Chile: venceu a Argentina por 3 a 1 e goleou o Equador e a Venezuela por 8 a 0 e 4 a 0, respectivamente. Com as três vitórias, a equipe do técnico Vadão se classificou antecipadamente para o quadrangular final do campeonato.

Os adversários da fase final ainda não estão definidos, serão conhecidos nas últimas rodadas. Pelo Grupo A, a Colômbia lidera com 10 pontos e não entra mais em campo, o Chile tem cinco e o Paraguai quatro.

No Grupo B, o do Brasil, a segunda vaga será conhecida após o confronto entre Argentina e Venezuela nesta sexta-feira (13).

A Copa América 2018 é classificatória para a Copa do Mundo da França de 2019 e para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

