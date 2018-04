31ª edição do Amazonense de Jiu-jítsu será neste final de semana

Manaus - Com aproximadamente 2.200 atletas inscritos, a Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira) recebe neste final de semana (14/04 e 15/4), a partir das 9h, a 31ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-jítsu. A competição é organizada pela Federação de Jiu-jítsu do Amazonas (FJJAM) e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

De acordo com o vice-presidente da FJJAM, Orley Lobato, o campeonato é um dos mais tradicionais da modalidade.

“Costumo dizer que o Amazonense é nosso carro-chefe, porque os maiores talentos do Estado se reúnem para lutar neste evento. Garanto que quem é campeão amazonense pela FJJAM, pode encarar desafios fora de Manaus, com certeza, porque aqui, o nível de competição é bem alto e isso é muito bom tanto para o esporte quanto para os atletas e suas academias”, afirmou.

As disputas serão realizadas desde a faixa branca até a faixa preta, nas categorias mirim, juvenil, adulto e master.

Programação

Ao divulgar o cronograma, a coordenação do evento ressaltou que todos os atletas devem chegar uma hora antes do horário previsto, em virtude da possibilidade de atraso ou adiantamento do horário da competição. Confira a programação completa para este final de semana.

Sábado (14/04)

8h - 04, 05, 06, 07 anos (masculino e feminino) faixa Branca e Graduado.

9h - 08, 09 anos (masculino e feminino) branca e graduado.

10h - 10, 11 anos (masculino e feminino) branca e graduado.

11h - 12, 13 anos (masculino e feminino) branca e graduado.

12h - 14 anos (masculino e feminino) faixa branca e graduado.

13h - 15 anos (masculino e feminino) faixa branca e graduado.

13h30 - 16, 17 anos (feminino) faixa branca e graduado. “Gi”

14h - 16, 17 anos (masculino e feminino) faixa branca e graduado. “Gi”

15h - Faixa Marrom e Faixa Preta (Adulto e Master) masculino e feminino “No-Gi”.

16h - Faixa Roxa e Azul (Adulto e Master) masculino e feminino “No-Gi”.

16h - Absoluto Juvenil “Gi”.

17h - Faixa Branca (Adulto e Master) “No-Gi”.

17h - Juvenil Branca e Graduado (Masculino e feminino) “No-Gi”.

18h - Absolutos “No-Gi”.

Domingo (15/04)

8h - Faixa Branca (adulto) masculino. “Gi”

9h - Faixa Branca (master 1 à 6) masculino e Feminino faixa branca (adulto e master). “Gi”

10h - Faixa Azul (adulto) masculino. “Gi”

11h30 - Faixa Azul (master 1 à 6) masculino e Feminino faixa azul (Adulto e Master). “Gi”

12h30 - Faixa Roxa, (Adulto) masculino. “Gi”

13h30 - Faixa Roxa (master 1 à 6) masculino e Feminino faixa Roxa (Adulto e Master). “Gi”

12h30 - Faixa Preta, (adulto) masculino e feminino. “Gi”

15h - Faixa Preta, (Master 1) masculino e feminino. “Gi”

15h30 - Faixa Preta, (Master 2 à 6) masculino e feminino. “Gi”

16h30 - Faixa Marrom, (Adulto e Master) masculino e feminino. “Gi”

17h30 - Absolutos faixa Azul e faixa Roxa (Adulto e Master) masculino e feminino.

18h30 - Absolutos faixa Marrom e faixa Preta (Adulto e Master) masculino e feminino.

