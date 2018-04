Zé Ricardo confirma Werley titular e admite interesse do Vasco

Manaus - O técnico Zé Ricardo deu sequência à preparação do Vasco para a estreia do Campeonato Brasileiro com mais um treinamento nesta sexta-feira. Em São Januário, palco do duelo contra o Atlético Mineiro neste domingo, o comandante cruzmaltino esboçou a escalação para a partida em um treino fechado à imprensa.

Apesar do mistério, Zé Ricardo confirmou a entrada do zagueiro Werley entre os titulares. Ele ocupará a vaga do equatoriano Erazo, desfalque por questões contratuais, já que ainda tem vínculo com o Atlético Mineiro.

"É uma troca confirmada. Existe a cláusula contratual, não pode jogar contra o clube que detém os direitos dele. Werley entra normalmente. Quando se faz um acordo, tem que ser cumprir. O Atlético-MG ainda paga uma parte do salário, então não vejo como nada fora do comum", declarou Zé Ricardo.

Apesar de não ter confirmado, a tendência é que Rildo seja a outra mudança do Vasco. Liberado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), o atacante deve ocupar a vaga do lesionado Paulinho. Assim, o time entraria em campo com: Martín Silva; Rafael Galhardo, Paulão, Werley e Henrique; Desábato, Wellington, Yago Pikachu, Wagner e Rildo; Riascos.

Se o foco está na estreia no Brasileirão, a cabeça da diretoria também se volta para a busca de reforços. Zé Ricardo confirmou os rumores dos últimos dias sobre o interesse em Diego Souza, do São Paulo, mas as questões financeiras afastaram o jogador do clube carioca.

"Falei que se tiver uma situação pontual, um atleta que nos interesse, de qualidade, que possa agregar ao nosso grupo, o Vasco vai estar atento também. Então o Diego seria uma situação dessas. Em virtude das situações financeiras do clube, parece que o acordo ficou difícil, mas de qualquer forma o Vasco está sempre atento a esse tipo de oportunidades", disse o treinador.

