Escola do Santos Manaus abre nova turma e há treinamento para goleiros

Manaus - Com objetivo de oferecer opções alternativas para atender o público que gosta de futebol, a Escola de Futebol Oficial do Santos Meninos da Vila Manaus abriu inscrições para uma nova turma, às terças e quintas-feiras, das 15h às 16, para garotos nascidos em 2005/2006. A outra opção de horário é das 16h às 17h, mas para meninos nascidos em 2010/2011/2012. Além disso, os amantes que desejam jogar no gol, também terão a chance de aprender com uma turma para todas as idades.

A escolinha do Santos, funciona na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Amazonas (APCCEF), na Avenida Efigênio Sales, bairro Parque 10 de Novembro (ao lado do TCE/AM).

De acordo com o coordenador da Escola do Santos Manaus, David Filho, os pais e responsáveis vão encontrar uma boa estrutura e o trabalho de oito profissionais, entre funcionários na parte administrativa, professores de Educação Física e outros que compõem a equipe da escolinha. Ele aproveitou para explicar sobre essa nova turma.

“Essa é uma turma nova que estamos iniciando. Nossas turmas geralmente têm em torno de 20 alunos, por horário, para ter mais qualidade no trabalho desenvolvido. Por isso, criamos essa nova turma às terças e quintas, devido as turmas de segunda, quarta e sextas-feiras, já terem atingido essa quantidade”, comentou, mas espera um bom número de alunos.

“Sim, nossa metodologia de trabalho é de acordo com o que é desenvolvido nas categorias de base do Santos FC, por isso, a procura pela escola é bastante significativa. Temos a preocupação de formar além de atletas, grandes cidadãos”, justificou.

Goleiros

A outra novidade da Escola de Futebol do Santos Manaus é a turma de goleiros. Os interessados que desejam ser um grande jogador da posição, terão aulas às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, aberto a todas as idades.

Segundo David Filho, é algo diferente em relação as outras posições mais procuradas por garotos que buscam aprender de maneira correta os fundamentos de futebol. Ele explicou, sobre a turma para os jogadores que ficam debaixo da meta.

“Os goleiros trabalham para terem oportunidades claras. Para que isso aconteça, a preparação é fundamental, os clubes exigem goleiros com perfil para atuar em alto rendimento. Por isso, que o trabalho específico é importante”, finalizou, mas destacou a posição de goleiro totalmente diferenciada das outras em campo.

“Sim, é a posição que requer mais treinamento, pois é a mais exigida. O goleiro necessita ter um preparo físico, técnico e psicológico acima da média, por isso, sempre é o que mais treina. Sua responsabilidade é muito grande”, contou.

Para obter mais informações sobre as novas turmas os interessados podem manter contato com os coordenadores da Escola de Futebol do Santos Manaus, pelos telefones (092) 98223-6633 / (092) 99449-0169.



