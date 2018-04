Campeonato Amazonense de Jiu-jítsu reúne 20 mil pessoas

Manaus - Com um público rotativo de aproximadamente 20 mil pessoas, foi realizada neste fim de semana (14 e 15), na Arena Poliesportiva do Amazonas Amadeu Teixeira, bairro Flores, zona Centro-Oeste de Manaus, a 31ª edição do Campeonato Amazonense de Jiujítsu “Gi e No-Gi”. O evento foi organizado pela Federação de Jiu-jítsu do Amazonas (FJJAM), com o apoio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Ao todo, 2,3 mil atletas foram inscritos na competição.

O titular da Sejel, Manoel Almeida, parabenizou a FJJAM pela competição e salientou a importância do jiu-jítsu no Amazonas. “Hoje a Arena Amadeu Teixeira está em festa. Tenho orgulho de ver tantas pessoas reunidas em prol de um esporte tão conceituado e dinâmico como o Jiu-jítsu. A FJJAM está de parabéns e ressalto que é de competições como esta que precisamos, que reúnam a comunidade, que estimulem a prática esportiva e que, acima de tudo, permitam que pessoas de todas as idades possam competir e manter uma vida com qualidade por meio do esporte”, disse.

No primeiro dia de competições, sábado (14/04), cerca de 1.500 crianças deram um show de técnica, em combates eletrizantes. No mesmo dia, foram realizados duelos “Gi” (com quimono) e “No-Gi” (sem quimono) com todas as idades. Já no domingo (15), jovens, adultos e a categoria master (30 anos, em diante) competiram pelo mais alto lugar do pódio.

Leia também: Com gol de pênalti nos acréscimos, Vasco vence o Atlético-MG de virada

Premiação

A premiação para os vencedores foram troféus e medalhas e, em algumas categorias, ainda houve prêmios como quimonos e dinheiro.

Superação

O faixa preta da academia Zenith BJJ e nove vezes campeão amazonense da FJJAM, Diego Borges, possui em sua carreira inúmeros títulos entre estaduais, nacionais e internacionais. Após um ano sem competir, por conta de um acidente sofrido no início de 2017, ele volta neste domingo (15/04) aos tatames e espera conquistar deu décimo título na competição.

“Passei dez anos sem competir no Amazonas porque tive a oportunidade de viajar pelo mundo competindo jiu-jítsu. Graças a Deus conquistei muitas vitórias ao longo de minha jornada, como por exemplo, três títulos (Leve, Médio e Desafio de Cidades) na Copa Podio de Jiu-jítsu, que é uma das maiores referências de competição da modalidade no mundo. Ao voltar para Manaus, sofri um acidente e fraturei a tíbia, daí tive de ficar parado e somente em janeiro deste ano, voltei a treinar. O Amazonense é a primeiro campeonato desde meu retorno e espero conquistar o melhor resultado”, afirmou.

FJJAM

O presidente da FJJAM, Osvaldo Alves, falou do espaço que o jiu-jítsu vem conquistando ao longo do tempo no Amazonas e de como tem crescido a prática do esporte no âmbito familiar. “O público rotativo destes dois dias ficou entre 15 e 20 mil pessoas. Hoje, conseguimos reunir bem mais atletas que o futebol, por exemplo, o que comprova o favoritismo da “arte suave” pelo Estado. O jiu-jítsu tem uma vertente muito forte e promove uma reunião social muito grande, pois é comum ver uma família inteira de lutadores, desde os filhos até o avô, por exemplo, tamanha a sua possibilidade de interação entre os envolvidos. E isso é emocionante, pois é uma modalidade que só tem a crescer e continuar conquistando o seu espaço no cenário esportivo”, destacou.





Leia mais:



Caminhão é apreendido levando mais madeira que o autorizado pelo Ibama

PC adota 'lei da mordaça' sobre investigação da chacina na Compensa

MP é contra anulação de prisão de delegado que matou advogado no Porão