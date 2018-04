Flamengo anuncia 25 mil ingressos trocados para treino aberto

Manaus - O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que já foram trocados 25 mil ingressos para o treino aberto marcado para esta terça, no Maracanã. A atividade liberada para a torcida é uma forma de compensar o jogo sem público no mesmo local, nesta quarta, contra o Independiente Santa Fé, pela Copa Libertadores.

Para tanto, o clube carioca decidiu permitir a entrada dos torcedores a partir da troca de um ingresso por um 1kg de alimento não perecível. A exigência é para todos, incluindo crianças e idosos. Até o início da tarde desta segunda, o Flamengo contabilizava 25 mil bilhetes trocados.

"São 25 mil trocas para o treino de amanhã no Maracanã. Vem, troca, ainda dá tempo! Precisamos de todo o apoio! #VamosFlamengo", anunciou o clube, nas redes sociais. A atividade está marcada para começar às 15 horas, mas os portões do Maracanã serão abertos às 13hs.

No jogo desta quarta, o Flamengo vai cumprir o segundo e último jogo da punição aplicada pela Conmebol no fim do ano passado, em referência à confusão na final da Copa Sul-Americana.

