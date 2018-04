Manaus receberá amistoso de vôlei masculino entre Brasil e Holanda

Manaus - Manaus receberá em agosto o amistoso entre a Seleção Brasileira masculina de vôlei contra a equipe da Holanda. A partida será organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Os detalhes do evento foram acertados na tarde desta segunda-feira (16), em uma reunião realizada na Vila Olímpica de Manaus, zona centro-oeste da cidade.

O jogo servirá de preparação para o Mundial de vôlei masculino, que neste ano terá a primeira fase realizada na Itália e na Bulgária. A Seleção Brasileira está no grupo B e estreia no dia 12 de setembro contra o Egito, na Bulgária. Segundo o presidente da Federação Amazonense de Voleibol (FAV), Tadeu Picanço, o sucesso das partidas realizadas em Manaus no ano passado levou a CBV a escolher a capital para receber mais um jogo do Brasil.

“No ano passado, conseguimos trazer um jogo do time masculino e outro do feminino. O sucesso dessas partidas levou a CBV nos oferecer esse amistoso do Brasil contra a Holanda. Hoje, definimos, junto com a Sejel, a liberação da Arena Amadeu Teixeira para a partida e agora é tocar pra frente”, comentou o presidente da FAV.

Reunião para definição dos detalhes

Nas próximas semanas, o secretário da Sejel, Manoel Almeida, e o executivo da pasta, Raiderson Araújo, junto com Tadeu Picanço, devem se reunir com os representantes da CBV para definir outros detalhes do jogo.

“Para o Governo do Amazonas será uma honra receber esse amistoso que servirá de preparação para algo tão importante, que é um mundial do vôlei. Teremos aqui duas grandes equipes, por isso, a Sejel, a FAV e a Amazonastur farão de tudo para que seja um evento incrível”, completou Raiderson Araújo.

Inspiração para atletas

O secretário da Sejel, Manoel Almeida, ressaltou ainda que receber a Seleção Brasileira servirá de inspiração para os atletas amazonenses.

“Vamos ter em Manaus ídolos do voleibol mundial. Isso será muito importante para os nossos atletas, que poderão ver de perto todo a habilidade dos talentos do Brasil e da Holanda também. Desde já convido a toda população, os amantes do esporte, a acompanharem essa grande partida”, pontuou.

