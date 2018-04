Inscrições para a 3ª edição do Rio Negro Challenge seguem até domingo

Manaus - A terceira edição do Rio Negro Challenge será realizada no próximo dia 29 de abril, a partir das 7h, na praia da Ponta Negra e na praia do Tupé, zona Oeste de Manaus. As inscrições continuam abertas até o próximo domingo (22) pelo site.

Qualquer pessoa pode participar. Até o momento aproximadamente 200 atletas já se inscreveram para a competição, que terá quatro provas. O evento é uma realização da Associação Aquática Amazonas e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

De acordo com o presidente da Associação Aquática, Pierre Gadelha, o torneio teve início em 2013 e possuía apenas uma prova, a Maratona Aquática. Somente em 2015 o Rio Negro Challenge foi criado e novas provas foram inseridas.

“O evento vem crescendo bastante desde sua primeira edição, justamente pela ausência de provas desse segmento e decidimos explorar esse esporte, para que as pessoas conheçam e sintam vontade de fazer parte desse meio. Hoje podemos dizer que estamos entre as melhores competições do Brasil neste contexto e faremos o que for possível para sermos cada vez melhores”, afirmou.

Nesta edição, quatro provas serão realizadas com distâncias de 500 metros (Circuito Curumim), 1,5 e 3 quilômetros (Maratona Aquática Amazonas) e 18 quilômetros (Travessia Praia do Tupé – Manaus). O Circuito Mirim será destinado a crianças e jovens de 8 a 13 anos e terá início a partir das 7h, sem formatação e com boias na orla da praia. Haverá premiação com medalhas para os três primeiros lugares de cada categoria.

Já a Maratona Aquática Amazonas é uma prova amadora em formato de circuito com boias e terá início a partir das 8h. Os participantes deverão ter entre 13 e 75 anos e a premiação será feita com medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria, além de troféus para os cinco primeiros lugares gerais.

Desafio

Um novo circuito será realizado, dessa vez entre as mais belas praias do Amazonas. A prova terá 18 quilômetros, com largada às 7h da praia do Tupé e deverá ser finalizada na praia da Ponta Negra. A estimativa de duração é de 4h e terá as categorias solo e revezamento. Nesta prova, os nadadores inscritos deverão apresentar obrigatoriamente um guia para acompanhá-los em stand up paddle. Para disputar o evento é exigido apresentar Termo de Responsabilidade e atestado médico que podem ser baixados no site oficial do Rio Negro Challenge.

