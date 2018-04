Atleta da Luta Olímpica do AM participará de mundial no Marrocos

Manaus - No próximo dia 2 de maio, a atleta Ketellen Regina Fernandes, 16 anos, representará o Amazonas no Mundial Escolar de Marrocos pela modalidade Luta Olímpica, categoria 43 quilos.

Ela garantiu a classificação ao vencer a seletiva realizada no mês de março, em São Paulo (SP).

Ketellen pratica luta olímpica há cinco anos, o primeiro contato com o esporte foi nas aulas do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Destaque da modalidade no Amazonas, ela vai encarar pela primeira vez um torneio internacional. “Será a minha primeira vez em um Mundial, estou bastante ansiosa, mas sigo focada nos treinamentos. Sei que será uma disputa muito difícil, mas não impossível. Como sempre, darei o meu máximo para alcançar o resultado positivo e voltar para casa com uma medalha no peito”, comentou a atleta.



E para chegar ao pódio, Ketellen tem se dedicado inteiramente aos treinos, tanto que terá que se ausentar das aulas do Colégio Militar por pelo menos três semanas. “Eu chego a treinar seis horas por dia, manhã, tarde e noite, entre treinos específicos e musculação", completou a lutadora, que cursa o 2ª ano do Ensino Médio.

Na seletiva do mês passado, a amazonense superou atletas de São Paulo, Goiás e Sergipe. No mundial o objetivo será passar pelas lutadoras do Japão, além das americanas. “As meninas do Japão são muito fortes, as dos EUA também, mas com certeza um confronto com as atletas do Japão é sempre mais complicado”, disse.

De acordo com o treinador da atleta, Anderson Alves, será a primeira vez que o Amazonas terá uma representante da luta olímpica no Mundial Escolar, por isso, para ele a quinta colocação será um excelente resultado. “Óbvio que a Ketellen tem condições de brigar por medalha, mas se ficar entre as cinco melhores do mundo já será maravilhoso, principalmente porque será a primeira vez que teremos um representante da luta olímpica. Se ela cair em uma chave menos complicada, com países latinos, também pode facilitar”, afirmou o treinador.

