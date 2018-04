Brasil a um empate de ganhar a Copa América de futebol feminino

La Serena (CL) - A Seleção Brasileira não teve dificuldades para vencer por 3x0 a Argentina na sua segunda partida da fase final da Copa América de futebol feminino, na noite de quinta (19) no Estádio La Portada, em La Serena, no Chile.

Agora, o Brasil depende apenas de um empate contra a Colômbia, no domingo (22), às 19h, para conquistar o heptacampeonato da competição. Os gols de ontem foram marcados por Cristiane, Thaisa e Debinha.

O resultado garantiu ao Brasil a vaga para a Copa do Mundo da França, em 2019. A seleção feminina lidera, com seis pontos, a fase final da Copa América, e só pode ser alcançado pela Argentina, que tem três pontos e joga contra as chilenas na última rodada da Copa América.

*Com informações da Confederação Brasileira de Futebol

