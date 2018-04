Nacional faz dever de casa na estreia da Série D

| Foto: MarcioMelo

Manaus - Com o apoio de sua torcida, o Nacional estreou na Série D do Campeonato Brasileiro de maneira surpreendente. Aproveitando a fragilidade do São Raimundo-RR, o Leão da Vila Municipal superou a desconfiança e não precisou forçar o ritmo para anotar 3 a 0 no duelo realizado no estádio Ismael Benigno, a Colina. O grande nome da partida foi o meia Fininho, que iniciou as jogadas dos primeiros dois gols – anotados por Kennedy e Danilo Galvão – e fechou o placar em cobrança de pênalti.



Graças ao empate por 1 a 1 entre São Raimundo-PA e Real Desportivo-RO, o Nacional terminou a 1ª rodada da fase classificatória na liderança do grupo 3. Agora, o Leão só voltará a campo no próximo domingo (29), quando irá visitar o Real Desportivo no estádio Valerião, em Ariquemes (RO).

O duelo contra o São Raimundo tinha um peso extra para o Nacional. Além de ser a estreia na Série D, a partida marcaria o início do ciclo de Lecheva no comando técnico do time azulino. Por isso, todos os olhares da torcida estavam no esquema tático adotado pelo novo treinador. Sem contar com muito tempo para implementar mudanças radicais, Lecheva não inventou. O ex-jogador mandou a campo uma equipe com o mesmo padrão tático adotado por Arthur Bernardes – técnico demitido após a pífia campanha no Campeonato Amazonense.

Quando a bola rolou, rapidamente, foi possível ver que a tarde seria de alegria para o Nacional. Enfrentando um adversário com graves falhas técnicas, o Leão abriu o marcador aos 18 minutos, com o zagueiro Kennedy, que aproveitou uma bobeira da zaga adversária para completar de cabeça, livre dentro da pequena área, para o fundo das redes do goleiro Diego.

Sem forçar muito o ritmo, o segundo gol veio no final da primeira etapa. Aproveitando belo cruzamento de Fininho, o camisa 9 Danilo Galvão colocou no canto esquerdo do gol adversário. Para fechar o placar, Fininho converteu pênalti aos 36 minutos da segunda etapa, coroando sua boa atuação.

Após a partida, o camisa 10 salientou a importância de iniciar a competição com um bom resultado, principalmente para espantar a imagem negativa deixada após o Estadual. Fora isso, Fininho garantiu que a chegada do novo treinador foi fundamental para a melhoria no seu nível técnico.

“O Lecheva me ajudou muito. Ele tem conversado comigo porque me conhece do futebol paraense e sabe do que sou capaz. Não fico triste quando o torcedor me cobra, pois me sinto um jogador diferente e sei que vim para fazer a diferença. Toda vez que tenho uma boa atuação, dificilmente o nosso time não ganha a partida. Agora, o nosso elenco está muito forte e o Nacional só tem a ganhar. Trabalhamos muito nos últimos 20 dias e isso fez a diferença na estreia da Série D”, salientou Fininho.

Apesar de ter estreado com o pé direito, Lecheva garantiu que irá cobrar melhorias de seu elenco. Para o comandante, o time deve buscar ampliar o placar nos 90 minutos de partida.

“O nervosismo de alguns jogadores ficou bastante evidente no início da partida. Mesmo assim, conseguimos nos impor e conseguimos um placar satisfatório e com autoridade. No futebol, temos que tentar melhorar a cada dia. Quem me conhece, sabe que se for possível ganhar de dez, vamos ganhar de dez. O jogo favorecia para que a gente buscasse fazer mais gols. O saldo pode fazer a diferença lá na frente”, concluiu o treinador.