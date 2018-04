Estadual de Tiro com Arco reúne atletas renomados em Manaus

| Foto: Sejel

Manaus - Concentração, foco e determinação foram adjetivos usados pelos arqueiros na 3ª etapa do Campeonato Amazonense de Tiro com Arco Outdoor, realizado pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco), na manhã de ontem (22), na Pista de Atletismo da Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade.



O Tiro com Arco amazonense é um dos melhores do Brasil, com atletas renomados e ganhadores de títulos internacionais. Ontem, a competição reuniu arqueiros, inclusive, classificados para os Jogos Sul-Americanos, que ocorrerão em Cochabamba na Bolívia, de 30 de maio a 7 de junho, que é o caso de Gustavo dos Santos.

Hoje, ele foi o campeão no Tiro com Arco Recurvo, somando 628 pontos, e no feminino, Graziela Dos Santos levou a melhor com 623 pontos. Segundo Gustavo, esta competição foi um preparo para o Sul-Americano e a pontuação foi boa, mas pode melhorar. “Eu fiz uma pontuação que é boa, mas relativamente baixa as que, normalmente, faço. Ainda temos alguns dias para a próxima competição, então é treinar e melhorar os resultados”, disse. Prestigiando a competição, o titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Manoel Almeida, falou sobre a modalidade que tem a cara da Amazônia e confirmou para esta semana a agenda com a direção da Fatarco para montar um grupo de trabalho com o objetivo de tirar do papel e, enfim, tornar realidade a criação do Centro de Treinamento do Tiro com Arco.

