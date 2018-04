Corrida Tiradentes reúne mais de cinco mil pessoas

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou, na manhã do último domingo (22), em frente ao Anfiteatro da Ponta Negra, a 35ª edição da “Corrida Tiradentes”. O evento faz parte do calendário de comemoração do aniversário de 181 anos da corporação no Estado.

A Corrida Tiradentes, que é uma das mais tradicionais corridas pedestres do Amazonas, teve recorde de público neste domingo, com aproximadamente 1800 inscritos, porém, mais de cinco mil atletas profissionais e amadores, militares e civis, estiveram presentes nos percursos de 5 e 10 km.

Com largada as 7h, os corredores muito animados tomaram conta das pistas da Ponta Negra e avenida do Turismo. Jovens e adultos cumpriram os percursos e no final da prova foram agraciados com a medalha da corrida. Os primeiros colocados receberam o troféu Tiradentes e premiações em dinheiro.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel David Brandão, falou da importância de lembrar a data comemorada no dia 21 de abril. "Tiradentes é o patrono das polícias militares de todo o Brasil, para nós é uma grande satisfação receber essas pessoas aqui, e com isso nos aproximarmos da população. A segurança Pública é feita por todos nós, Estado e comunidade" ressaltou Brandão.

No sábado (21), a coordenação do evento também promoveu a versão mirim ‘Corridinha Tiradentes’, voltada ao público infantil, com idades entre 3 e 14 anos. Mais de 500 crianças e aproximadamente 800 adultos prestigiaram o evento, que aconteceu na Pista de Atletismo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital.

