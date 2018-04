Iranduba estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

Time vai estrear contra o Kindermann, na cidade de Caçador, em Santa Catarina | Foto: Divulgação

Manaus - O Esporte Clube Iranduba da Amazônia estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2018, pela série A1, contra o Kindermann, às 15h (horário Brasília), no estádio Carlos Alberto Costa Neves, na cidade de Caçador (SC). E o Iranduba da Amazônia vem com tudo em busca do título da competição que garante uma vaga na Copa Libertadores de Futebol Feminino 2019.



O jogo de estreia será transmitido por uma rádio local de Caçador e o público amazonense poderá acompanhar todas as emoções dessa partida através de um link publicado na página oficial do clube no facebook.com/irandubaamazonia, a partir das 14h (horário de Manaus).

De acordo com o diretor de futebol, Lauro Tentardini, o time estreia enfrentando um adversário muito importante e que merece todo o respeito da equipe amazonense, contudo, o Iranduba está preparado para o desafio. “Temos jogadoras muito competentes e estão preparadas e eu acredito num grande jogo, porém, mais importante é a campanha que nós vamos realizar durante a competição e eu tenho certeza que nós vamos nos classificar e estar entre os oito melhores, vamos brigar muito por este título”, finalizou.

O Campeonato será disputado em quatro fases, na primeira os 16 clubes formarão dois grupos de oito clubes cada, de onde se classificarão quatro clubes por grupo para a segunda fase, a partir de então os clubes se enfrentarão no sistema “mata-mata” até ser conhecido o campeão. A primeira fase será de pontos corridos no turno e returno, da segunda fase em diante com jogos de ida e volta.

O elenco do Iranduba que viajou a Santa Catarina é formado pelas goleiras Rubi e Maike, a lateral Giselinha, as zagueiras Jujuba e Renata, volantes Djeni, Sinara e Larissa, meias Priscila Back, Amanda Brunner, Mayara e Thaís, e as atacantes Luana Grabias, Elisa, Giovânia, Moara e Kelen Bender.

Ano passado chegamos perto

Em 2017, o Iranduba chegou até a semifinal do Brasileirão Feminino e foi eliminado da competição pelo Santos, na Vila Belmiro, num jogo emocionante. Mas esse resultado não desanimou as guerreiras do time amazonense que estão bastante focadas para a disputa deste ano, e muito motivadas por conta da campanha de trazer a Libertadores para Manaus.





